US-Geheimdienste alarmiert: Iran rüstet in Rekordzeit wieder auf

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Diese Nachricht dürfte US-Präsident Donald Trump kaum freuen: US-Geheimdienste gehen davon aus, dass der Iran bereits während der seit sechs Wochen andauernden Waffenruhe Teile seiner Drohnenproduktion wieder aufgenommen hat. Dies sei ein Hinweis darauf, dass das Land seine durch US und israelische Angriffe beschädigten militärischen Fähigkeiten schneller wieder aufbaut als ursprünglich erwartet, zitiert «CNN» aus Geheimdienstquellen.

Der Wiederaufbau umfasst demnach unter anderem die Ersetzung zerstörter Raketenstandorte, Abschussrampen sowie Produktionskapazitäten für zentrale Waffensysteme. Einige US-Einschätzungen gehen davon aus, dass Iran seine Drohnenangriffsfähigkeit innerhalb von etwa sechs Monaten vollständig wiederherstellen könnte.

Besonders Drohnen gelten in den Bewertungen als entscheidender Faktor für die regionale Sicherheitslage, da sie im Falle eines erneuten Konflikts die Raketenkräfte ergänzen könnten – etwa gegen Israel oder Staaten am Golf.

Als Gründe für den schnellen Wiederaufbau werden unter anderem externe Unterstützung durch Russland und China sowie eine geringere Schadenswirkung der Angriffe genannt als ursprünglich angenommen. Gleichzeitig bestehen innerhalb der US-Behörden unterschiedliche Bewertungen: Während einige von einer starken Zerstörung der iranischen Rüstungsindustrie ausgehen, sehen andere Teile der Geheimdienste diese weiterhin als teilweise intakt und damit schnell reaktivierbar.