Die USA haben laut CNN genügend Streitkräfte in der Region stationiert, um mögliche Angriffe auf Iran innert 96 Stunden nach einem Befehl von Donald Trump auszuführen. Zeitpunkt und Umfang eines Einsatzes sind unklar.

Darum gehts Laut CNN haben die USA nun genug Streitkräfte für mögliche neue Angriffe auf Iran stationiert

Die US-Armee könnte Trumps Befehle binnen 96 Stunden ausführen, Zeitpunkt bleibt weiter offen

US-Ziele umfassen Energie-, Militär- und Atomanlagen, Teheran könnte US-Personal angreifen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Neue Details zu potenziellen Angriffen der US-Armee im Iran. Mehrere regierungsnahe Quellen berichten gegenüber CNN, dass mittlerweile genügend Streitkräfte in der Region stationiert sind, um mögliche neue Attacken gegen die Islamische Republik durchzuführen.

Die Armee sei bereit, neue entsprechende Befehle von Donald Trump (80) innerhalb von 96 Stunden durchzuführen, heisst es im Bericht weiter. Was genau der Inhalt dieser Befehle sein könnte und wann der US-Präsident sie erteilen will, ist noch unklar.

Laut den im Bericht von CNN zitierten Beamten tendiert Trump im Iran scheinbar zu «weitreichenden Massnahmen» nach den Zwischenwahlen in den USA im November. Der Befehl zum Militäreinsatz könnte «jederzeit vor Jahresende» erteilt werden.

US-Personal im Visier Teherans

Verantwortliche der US-Streitkräfte hätten bereits eine umfassende Liste von militärischen Zielen erstellt. So sollen im Falle eines Angriffs etwa iranische Energieinfrastruktur, Militäranlagen und Atomanlagen beschossen werden.

Die Islamische Republik und die mit ihr verbündeten Huthi-Rebellen würden die Möglichkeit erneuter Angriffe durch die USA sehr ernst nehmen, heisst es von Seiten der Beamten weiter. Als Vergeltungsmassnahme könnte Teheran amerikanisches Personal und Einrichtungen in der Region und darüber hinaus ins Visier nehmen, so die Einschätzung des US-Geheimdienstes.

Die USA werden in den kommenden Wochen wahrscheinlich dementsprechend Personal aus ihren Botschaften im Nahen Osten abziehen. Die US-Botschaft in Saudi-Arabien wurde infolge der jüngsten Huthi-Angriffe bereits zur Evakuation aufgefordert.