Kreml verkündet Friedensverhandlungen in Abu Dhabi

Russland, die USA und die Ukraine wollen im November in Abu Dhabi über ein Kriegsende diskutieren. Dies verkündete Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Janine Enderli Redaktorin News

Kremlsprecher Dmitri Peskow hat neue Details zu allfälligen Friedensgesprächen im Ukraine-Krieg verkündet. Laut Peskow sollen Russland, die USA und die Ukraine an den Gesprächen teilnehmen.

Der Gipfel soll im November zunächst im trilateralen Format stattfinden. Eine Beteiligung Europas an den Gesprächen sei ebenfalls möglich. Abu Dhabi wurde als Treffpunkt gewählt, so Peskow weiter.

Garantien stehen im Mittelpunkt

Im Zentrum der geplanten Gespräche stehen Sicherheitsgarantien für sowohl Russland als auch die Ukraine.