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Tornado bei Antalya:Videos zeigen heftiges Unwetter in der Türkei

Unwetter in der Türkei
Tornado fordert in Antalya vier Todesopfer

Während Istanbul im Norden von schlimmen Regenfällen heimgesucht wird, wütete im Süden in Antalya ein kräftiger Tornado. Dieser forderte sogar vier Todesopfer.
Publiziert: 10:25 Uhr
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Wie Bilder auf Social Media zeigen, wütete in der Nacht auf Dienstag in Antalya ein heftiger Tornado.
Foto: Screenshot X

Darum gehts

  • Ein Tornado tötete in Antalya vier Bauarbeiter
  • Er traf laut Gouverneur nur eine einzige Baustelle
  • In Istanbul flutete Regen Strassen, im Süden drohen weitere Tornados
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Angela RosserJournalistin News

In der Türkei wüten aktuell heftige Unwetter. Es stürmt und sintflutartiger Regen flutet die Strassen. Im Süden in der Stadt Antalya kam es sogar bereits zu mehreren Todesopfern.

Ein heftiger Tornado erfasste in der Nacht auf Dienstag eine Baustelle in Antalya und riss zwei Wohncontainer auseinander. Wie «Nexta» auf X schreibt, kamen dabei mehrere Personen ums Leben.

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Vier Todesopfer durch Tornado

Es heisst, dass fünf Bauarbeiter, die in den Containern wohnten, rausgeschleudert wurden. Zwei sollen noch am Unfallort und zwei später im Spital gestorben sein. Der Fünfte habe leichte Verletzungen davongetragen.

Gemäss dem Gouverneur von Antalya betraf der verheerende Tornado ausschliesslich die Baustelle. Der Rest der Stadt sei verschont geblieben. Nicht nur für den Süden, sondern auch für Istanbul weiter oben im Norden gilt eine Unwetterwarnung.

Istanbul steht still

In der Nacht auf Dienstag setzten sintflutartige Regenfälle ein. Am Morgen verstärkten diese sich immer weiter und legten den Istanbuler Verkehr lahm, wie «Hürriyet» berichtet. Strassen wurden überschwemmt und Unterführungen geflutet.

«Da der Boden noch vom Regen der letzten Woche gesättigt ist, kann es – wenn auch nicht so stark wie letzte Woche – zu Überschwemmungen kommen», sagte Meteorologe Prof. Dr. Orhan Şen während einer Livesendung auf CNN.

Während der Regen in Istanbul am Nachmittag und am Mittwoch etwas nachlässt, schüttet es im Süden weiter. Entlang der südlichen Ägäisküste werden die heftigen Regenfälle noch anhalten. Auch sei mit weiteren Tornados zu rechnen, heisst es.

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