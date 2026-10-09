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VA Doppelte Wasserhose Sizilien
1:00
Zerstörte Autos:Wasserhose hinterlässt Spur der Verwüstung

«Noch nie solche Angst gehabt»
Riesige Wasserhose fegt über Sizilien

Eine doppelte Wasserhose hat an der Westküste Siziliens erhebliche Schäden angerichtet. In Marsala und Petrosino wurden Gebäude, Fahrzeuge und Felder beschädigt – mehrere Menschen wurden verletzt.
Publiziert: vor 21 Minuten
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Foto: Screenshot X
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Janine EnderliRedaktorin News

Vor der Küste von Marsala in Sizilien hat sich eine ungewöhnliche doppelte Wasserhose gebildet, die auf ihrem Weg in Richtung dem Ort Trapani erhebliche Schäden angerichtet hat. Gebäude, Fahrzeuge und landwirtschaftliche Flächen wurden teils schwer beschädigt. Auch mehrere Personen wurden verletzt.

Fotos in den sozialen Medien zeigen das Phänomen. «Ich hatte noch nie solche Angst zu sterben in meinem Leben», schreibt ein User auf X.

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Mehrere Personen verletzt

«Ich hatte noch nie solche Angst zu sterben in meinem Leben», schreibt ein User auf X.

In Marsala wurde unter anderem die Schule De Gasperi von dem Unwetter getroffen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. In Petrosino wurde ein Auto in eine Schlucht geschleudert, berichtet die Zeitung Il Sicilia.

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