Kampfjet-Vorfall: USA wollen «jeden Zentimeter» des Nato-Raums schützen

Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk

Die USA haben angesichts jüngster russischer Luftraumverletzungen in Europa ihre Entschlossenheit bekräftigt, das Nato-Gebiet konsequent zu verteidigen. Uno-Botschafter Michael Waltz erklärte bei einer Sondersitzung des Uno-Sicherheitsrats in New York, die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten würden «jeden Zentimeter des Nato-Territoriums» schützen. Er forderte Russland auf, Wege zur Deeskalation zu suchen, statt eine Ausweitung des Konflikts zu riskieren.

Auch Grossbritanniens Aussenministerin Yvette Cooper betonte, man werde notfalls gegen Flugzeuge vorgehen, die ohne Erlaubnis im Nato-Luftraum operierten. Polens Aussenminister Radoslaw Sikorski warnte den Kreml, dass Flugobjekte, die absichtlich oder versehentlich in den Nato-Luftraum eindringen, abgeschossen würden.

UN-Botschafter bekennt sich zu Nato-Verteidigung Foto: IMAGO/UPI Photo

Zuletzt waren drei russische Kampfjets nach Angaben Estlands etwa zwölf Minuten lang in den Luftraum des baltischen Nato-Staates eingedrungen. Bei einem russischen Luftangriff auf die Ukraine wurden zudem zahlreiche Drohnen im Luftraum Polens und Rumäniens registriert.

Russland wies die Vorwürfe zurück: Der stellvertretende russische Uno-Botschafter Dmitri Poljanski sprach von «dreisten Lügen» und erklärte, die Flüge hätten internationalen Regeln entsprochen. Für die Drohnen gebe es keinen Beweis, dass sie russischer Herkunft seien.