Kreml-Sprecher Peskow sieht Nato im Krieg mit Russland

Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk

Die Drohgebärden gegen den Westen bekommen immer mehr Gewicht. Was Russland damit beabsichtigt. ist jedoch fraglich. Ohne Zweifel war die Lage zwischen Moskau und den Nato-Ländern selten so ernst wie derzeit.

Nach Ex-Präsident Dimitri Medwedew mischt nun auch Kreml-Sprecher Dmitri Peskow beim Säbelrasseln mit: «Die Nato befindet sich de facto im Krieg mit Russland. Das ist offensichtlich und bedarf keiner Beweise», behauptet der 57-Jährige.

Zuvor hatte Polens Aussenminister Radoslaw Sikorski in Kiew betont, die Nato befinde sich nicht im Krieg mit Russland.

Auch Kreml-Chef Peskow droht nun dem Westen. Foto: Alexei Nikolsky/AP/dpa/Archivbild

Mit dem Kreml-Sprecher als Absender der Drohgebärden bekommen diese mehr Gewicht. Ausserdem ist Peskow, anders als Medwedew, nicht bekannt für regelmässige Drohungen. Bedeutet: Die Drohungen sind in jedem Fall ernst zu nehmen.

