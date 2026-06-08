In der Nacht auf Montag eskalierte der Irankrieg erneut. Nach iranischem Beschuss von Israel schlug die israelische Armee zurück. Donald Trump forderte beide Seiten auf, die Angriffe sofort zu stoppen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Iran beschiesst Israel erstmals seit zwei Monaten in der Nacht auf Montag

Trump forderte Netanjahu erfolglos zur Zurückhaltung auf

Waffenstillstand gefährdet, Trump fordert Ende der Angriffe auf Truth Social

Mattia Jutzeler Redaktor News

Es wird wieder heiss im Irankrieg. In der Nacht auf Montag hat der Iran zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder Ziele in Israel beschossen. Die israelische Armee antwortete mit Vergeltungsschlägen in der Islamischen Republik.

Der Waffenstillstand zwischen den Kriegsparteien ist damit wohl so gut wie beendet. Sehr zum Unmut von US-Präsident Donald Trump (79). Bereits vor den israelischen Vergeltungsschlägen hatte er Benjamin Netanjahu (76) dazu aufgefordert, nicht auf den iranischen Beschuss zu reagieren. Israel schoss trotzdem zurück.

Jetzt tobt der US-Präsident auf den sozialen Medien. «Israel und der Iran müssen den Beschuss sofort einstellen», schreibt Trump auf seiner Plattform Truth Social.