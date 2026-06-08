Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Iran beschiesst Israel erstmals seit zwei Monaten in der Nacht auf Montag
- Trump forderte Netanjahu erfolglos zur Zurückhaltung auf
- Waffenstillstand gefährdet, Trump fordert Ende der Angriffe auf Truth Social
Mattia JutzelerRedaktor News
Es wird wieder heiss im Irankrieg. In der Nacht auf Montag hat der Iran zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder Ziele in Israel beschossen. Die israelische Armee antwortete mit Vergeltungsschlägen in der Islamischen Republik.
Der Waffenstillstand zwischen den Kriegsparteien ist damit wohl so gut wie beendet. Sehr zum Unmut von US-Präsident Donald Trump (79). Bereits vor den israelischen Vergeltungsschlägen hatte er Benjamin Netanjahu (76) dazu aufgefordert, nicht auf den iranischen Beschuss zu reagieren. Israel schoss trotzdem zurück.
Jetzt tobt der US-Präsident auf den sozialen Medien. «Israel und der Iran müssen den Beschuss sofort einstellen», schreibt Trump auf seiner Plattform Truth Social.