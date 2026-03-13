«Wir zerstören das iranische Terrorregime vollständig»

Von Johannes Hillig, Redaktor am Newsdesk

US-Präsident Donald Trump hat sich auf seiner eigenen Plattform Truth Social gemeldet. Und zwar mit einer klaren Kampfansage an den Iran: «Wir zerstören das iranische Terrorregime vollständig – militärisch, wirtschaftlich und in jeder anderen Hinsicht.» Hintergrund ist ein Bericht der «New York Times», in dem es darum geht, dass Trump und seine Berater die Reaktion des Iran auf die US-Angriffe falsch eingeschätzt habe.

Trump ärgert sich darüber und betont, wie stark das US-Militär ist und was alles schon erreicht wurde. «Die iranische Marine ist vernichtet, die Luftwaffe existiert nicht mehr, Raketen, Drohnen und alles andere werden zerstört, und ihre Anführer wurden von der Landkarte getilgt.» Die USA sei mächtig, weil sie unbegrenzt Munition habe und «jede Menge Zeit».

Weiter droht er: «Schauen Sie, was heute mit diesen gestörten Dreckskerlen geschieht. Seit 47 Jahren töten sie unschuldige Menschen auf der ganzen Welt, und jetzt töte ich sie.» Er lobt sich selbst dafür, das er das Terror-Regime im Iran beendet. «Welch eine Ehre!»

Droht durch den Iran-Krieg ein Flächenbrand? Meine Kollegin Chiara Schlenz ist dieser Frage nachgegangen.