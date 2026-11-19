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Es hätte ein historischer Moment werden können. Drei der mächtigsten Männer der Welt an einem Tisch: Donald Trump (80), Wladimir Putin (74) und Xi Jinping (73) trafen sich am Donnerstag im chinesischen Shenzhen. Vor dem Treffen wurde Shenzhen mit der Konferenz von Jalta 1945 verglichen. Damals berieten US-Präsident Franklin D. Roosevelt (1882–1945), der britische Premier Winston Churchill (1874–1965) und Sowjetdiktator Josef Stalin (1878–1953) über Europas Nachkriegsordnung.

Doch statt Geschichte zu schreiben, offenbarte das Treffen vor allem eines: Wie wenig Macht die vermeintlich Allmächtigen tatsächlich haben. Gerade einmal 80 Minuten sassen die drei Präsidenten zusammen. Ein grosser Durchbruch blieb aus. Denn hinter der imposanten Fassade verbirgt sich eine unbequeme Wahrheit: Die drei Männer, die die Welt neu ordnen wollen, haben ihre eigene Macht längst nicht mehr so fest im Griff, wie sie glauben machen.

Drei Männer, drei Krisen

Trump hat gerade eine empfindliche Niederlage bei den Zwischenwahlen kassiert. Die Demokraten kontrollieren beide Kammern des Kongresses, seine innenpolitische Macht ist erheblich geschrumpft. Putin führt seit fast fünf Jahren Krieg gegen die Ukraine. Laut Schätzungen, die der amerikanische Thinktank Atlantic Council anführt, hat Russland dabei rund 1,5 Millionen Tote und Verwundete zu beklagen. Gleichzeitig wächst Moskaus Abhängigkeit von Peking.

Und selbst Xi, der von den dreien am stärksten dasteht, hat Sorgen: Chinas Immobilienkrise, eine schrumpfende Bevölkerung und schwache Nachfrage bremsen den wirtschaftlichen Aufstieg. «Ein Gipfel der drei Schwächen», nennt es der italienische Senator Carlo Calenda gegenüber dem «Wall Street Journal».

Die Schwächen zeigen sich auch am Verhandlungstisch. Trump träumt von einem historischen Atomabkommen, doch China will nicht mitmachen. Putin möchte über die Zukunft der Ukraine verhandeln, Xi hält sich lieber heraus. Und der chinesische Staatschef selbst? Der will vor allem den Handelsstreit mit Washington entschärfen und bei Taiwan Zeit gewinnen.

Jeder will etwas anderes. Und keiner kann seine Ziele ohne die anderen erreichen.

Die gefährliche Illusion von Jalta

Besonders deutlich wird das bei Putin. Der Kremlchef möchte Russland wieder zur bestimmenden Macht in Osteuropa machen. Doch während Stalin 1945 mit seiner Armee bereits weite Teile Osteuropas kontrollierte, ist Putins Militär seit Jahren in der Ukraine gebunden. Atlantic-Council-Experte John Herbst bringt den Unterschied auf den Punkt: Putin versuche heute durch geschickte Verhandlungen mit dem Weissen Haus zu erreichen, was Stalin einst mit seiner Armee durchsetzte.

Auch Trumps Spielraum ist kleiner, als die grosse Inszenierung vermuten lässt. Seine Demokraten-Gegner im Kongress können ihm das Regieren erschweren. Und Xi wiederum kann sich eine weitere Eskalation mit den USA wirtschaftlich kaum wünschen. Das macht ein zweites Jalta unwahrscheinlich. Aber nicht ungefährlich.

Denn die drei Präsidenten haben durchaus etwas gemeinsam: Sie wollen die internationalen Spielregeln zu ihren Gunsten verändern. Der «Financial Times»-Kolumnist Gideon Rachman warnt deshalb vor einem besonders düsteren Szenario. Trump, Putin und Xi könnten sich gegenseitig ihre jeweiligen Einflussansprüche zugestehen – etwa Russland in der Ukraine und China bei Taiwan. Für die betroffenen Länder wäre das verheerend.

Die alte Ordnung zerfällt – und dann?

Die drei mächtigsten Männer der Welt sind sich zwar einig, dass sie mehr Einfluss wollen. Aber nicht darüber, wie die Welt danach aussehen soll.

Trump will Amerikas Vorteile ausbauen, Putin die europäische Sicherheitsordnung zurückdrehen, Xi die globale Machtbalance zugunsten Chinas verschieben. Ihre Ziele widersprechen sich – und ihre eigenen Krisen setzen ihnen Grenzen.

Natürlich können sie trotzdem Erfolge verbuchen. Putin erhält mit dem Gipfelfoto internationale Anerkennung, Xi kann sich als Gastgeber der Weltmächte feiern lassen, Trump einen diplomatischen Durchbruch verkünden. Doch schöne Bilder sind noch keine neue Weltordnung. Shenzhen könnte deshalb weniger die Geburt einer neuen Ordnung markieren als den beschleunigten Zerfall der alten.