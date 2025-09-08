Trump: «Ich werde bald mit Wladimir Putin sprechen. Sehr bald.»

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

«Ich werde bald mit ihm sprechen. Sehr bald. In den nächsten Tagen.» Mit diesen klaren Worten kündigte US-Präsident Donald Trump erneut eine Etappe im Ringen um Frieden in der Ukraine an. Wen er mit «ihm» meint? Genau, Kreml-Chef Wladimir Putin.

«Sehen Sie, wir werden das hinbekommen», so Trump weiter. Damit meint Trump die sich immer weiter zuspitzende Situation zwischen Russland und der Ukraine.

Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Hintergrund für Trumps Ausführungen dürfte auch der neuste russische Angriff auf Kiew sein, der als grösster Luftangriff seit Beginn des Ukraine-Kriegs gewertet wird. Russland setzte dabei mehr als 800 Drohnen ein und griff auch erstmals ein Regierungsgebäude an.

«Ich bin nicht begeistert von dem , was dort geschieht», sagte der 79-Jährige über die Angriffe Russlands. «Ich glaube, wir werden das klären. Aber ich bin nicht glücklich darüber. Ich bin mit nichts glücklich, was mit diesem Krieg zu tun hat.»

Neben dem bevorstehenden Telefonat gibt es noch einen weiteren Hinweis darauf, dass wieder mehr Bewegung in die Lösung des Ukraine-Kriegs kommt. Trump deutete unterschwellig einen Besuch einiger europäischer Staats- und Regierungschefs in Washington für kommende Woche an. Bestätigt ist hier jedoch noch nichts.

Trump hatte bereits vergangene Woche angekündigt, dass er bereit für Phase zwei seiner Sanktionen gegen Russland sei. Da niemand so genau weiss, was mit «Sanktionen» gemeint ist, wird Trumps nächster Schritt mit Spannung erwartet.