Trump gibt Teheran noch «zwei bis drei Tage» Zeit

Von Sandra Marschner, Redaktorin am Newsdesk

US-Präsident Donald Trump erhöht erneut den Druck auf Teheran, endlich zur Einigung in strittigen Fragen rund um einen Deal zu kommen. Am Montag hatte Trump auf Truth Social erklärt, dass er einen für Dienstag geplanten Militärschlag auf den Iran auf Bitten mehrerer Golfstaaten verschoben habe. Am Dienstag betonte der US-Präsident gegenüber Reportern, dass diese Gnadenfrist für den Iran jedoch begrenzt sei.

In Hinblick auf mögliche neue Angriffe im Iran sagte Trump: «Nun, ich meine, ich sage zwei oder drei Tage, vielleicht Freitag, Samstag, Sonntag, irgendetwas in der Art, vielleicht Anfang nächster Woche, ein überschaubarer Zeitraum – denn wir können nicht zulassen, dass sie eine neue Atomwaffe bekommen.» Zudem betonte der US-Präsident, dass er seine Entscheidung über das Verschieben des Angriffs auf Teheran nur eine Stunde vor dem geplanten Militärschlag gefällt habe.

In den letzten Tagen deuteten viele Anzeichen darauf hin, dass Trump schon bald zum nächsten Schlag gegen den Iran ausholen könnte. In einem KI-generierten Bild auf Truth Social zeigte sich der Präsident am Montag in Kampfstellung auf einem Kriegsschiff. Dazu schrieb er: «Für den Iran tickt die Uhr, und sie sollten sich besser schnell bewegen, sonst wird von ihnen nichts mehr übrig bleiben. Die Zeit drängt!»