Viele versuchen die eingebrannten Ablagerungen auf dem Glaskeramikherd mit einer aggressiven Reinigungstechnik zu entfernen. Allerdings wird das Problem dadurch meist nur grösser. Mit nur wenig Aufwand kann deine Herdplatte jedoch in kurzer Zeit wieder funkeln.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Trübe Schichten auf Glaskeramikherden entstehen durch Metallpartikel und Speisereste

Essig und Backpulver entfernen Verfärbungen effektiv bei richtiger Anwendung

Edelstahl- oder Gusseisentöpfe verhindern Ablagerungen und schützen die Herdplatte

Wiebke Köhne

Ein sauberer Glaskeramikherd lässt jede Küche wie neu aussehen. Aber auch wenn du deinen Herd nach jedem Gebrauch gründlich putzt, kann es sein, dass sich mit der Zeit eine trübe, milchig-weisse Schicht auf der Oberfläche absetzt. Schonende Haushaltstricks lassen deine Herdplatte jedoch schnell wieder in ihrem ursprünglichen Glanz erstrahlen.

Bei den trüben Ablagerungen handelt es sich hauptsächlich um Gebrauchsspuren von Kochtöpfen. Vor allem, wenn diese aus weicheren Metallen wie Kupfer oder Aluminium bestehen, gelangen mikroskopisch kleine Metallpartikel vom Topfboden direkt in die Poren des Glases. Dazu kommen Speisereste und Mineralien aus Leitungswasser. Alles zusammen bildet eine dünne Schicht, die sich bei jeder weiteren Erhitzung in die Herdplatte einbrennt.

Gegen die allermeisten Flecken reichen Essig und Backpulver aus

Bei Glaskeramikherden ist die Reinigungstechnik ausschlaggebend. Wer zu groben Schwämmen oder gar Spüldrähten greift, erzeugt kleine Kratzer und schädigt die Platte dadurch dauerhaft. Für die regelmässige Pflege sollten daher am besten Mikrofasertücher und mildes Reinigungsmittel verwendet werden. Wichtig ist, dass der Herd bei der Reinigung vollständig abgekühlt ist und man mit einem zweiten Tuch immer direkt nachtrocknet.

Ein einfaches und effektives Hausmittel gegen die trüben Oberflächenverschmutzungen ist weisser Tafelessig. Dieser sollte ebenfalls mit einem Mikrofasertuch sanft aufgetragen und im Anschluss wieder entfernt werden.

Sind die Flecken bereits zu stark eingebrannt, kann man den Essig grosszügig aufsprühen und fünf Minuten einwirken lassen. Danach schüttet man etwas Backpulver über die feuchte Fläche und gibt dem Ganzen erneut zehn Minuten Zeit, um die Flecken aufzulösen. Nur im absoluten Härtefall sind professionelle Säurereiniger für Glaskeramik aus dem Handel nötig.

Wenn möglich, nur Töpfe aus harten Materialien

Damit es gar nicht erst zu den milchweissen Verfärbungen kommt, sollte man möglichst nur Kochtöpfe aus Edelstahl oder Gusseisen verwenden. Diese bestehen aus härteren Materialien und geben im Normalfall kein Metall auf das Glas ab.

Auch sollten Töpfe generell angehoben und nicht über das Feld geschoben werden, um Mikrokratzer zu vermeiden. Denn je weniger Kratzer auf dem Herd sind, umso weniger Partikel können sich darin ablagern.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.