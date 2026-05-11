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Putin lässt Soldaten auf dem Roten Platz aufmarschieren
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Ohne Panzer und Raketen:Putin lässt Soldaten auf dem Roten Platz aufmarschieren

Treffen mit Selenski «irgendwo», unter einer Bedingung
Putin spricht von nahendem Ende des Ukraine-Krieges

Überraschende Worte: Wladimir Putin deutet nach der Militärparade in Moskau ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs an. Ein Treffen mit Wolodimir Selenski sei möglich – allerdings nur zu russischen Bedingungen.
Publiziert: vor 44 Minuten
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Aktualisiert: vor 42 Minuten
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Deutet ein mögliches Kriegsende in der Ukraine an: der russische Präsident Wladimir Putin.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Putin deutet mögliches Kriegsende in Ukraine an, erstmals seit Februar 2022
  • Erwägt Treffen mit Selenski in Drittland für Friedensabkommen
  • Krieg seit 2022: Russland beschuldigt Westen, Ukraine als Stellvertreter einzusetzen
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Daniel KestenholzRedaktor Nachtdienst

Die Worte fielen so beiläufig wie überraschend: Nach der Militärparade zum «Tag des Sieges» in Moskau sagte der russische Präsident Wladimir Putin (73), der Ukraine-Konflikt «neigt sich dem Ende zu».

Bedrängt an der Kriegsfront und zunehmend auch innenpolitisch, war dies das erste Mal seit Kriegsbeginn Ende Februar 2022, dass Putin den Eindruck erweckte, der Krieg könne sich seinem Ende nähern – selbstverständlich unter russischen Bedingungen.

Vor Journalisten beschuldigte Putin die globalistische Fraktion der westlichen Eliten, die faktisch Krieg gegen Russland führe. Die Ukrainer würden als Stellvertreter missbraucht. «Wir müssen sicherstellen, dass uns niemand bedroht. Das ist unser Ziel», so der Kreml-Chef.

Treffen mit Selenski

Zu einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (48) sei er «irgendwo» in einem Drittland bereit – nach vollständiger Vorbereitung eines finalen, langfristigen Friedensabkommens. Das Treffen diene allein der Unterzeichnung, nicht den Verhandlungen. Selenski könne zur abschliessenden Zeremonie auch nach Moskau kommen, sagte Putin, solange das Abkommen bereit sei.

Spezialisten müssten das Abkommen vorher finalisieren. Erfahrung zeige, dass direkte Gespräche ohne Ergebnis blieben. «Wir könnten stundenlang, Tag und Nacht, reden, und es würde nichts bringen. Wir brauchen Spezialisten, die sich darum kümmern. Erst dann können wir uns treffen und unterschreiben.»

Bislang hatte Putin ein Ende der militärischen Operationen stets an Bedingungen geknüpft, die faktisch einer Kapitulation Kiews gleichkommen würden. Dass der Kreml-Chef nun erstmals öffentlich von einem möglichen Kriegsende spricht, deutet auf wachsenden Druck hin – ohne dass Moskau bei seinen Maximalforderungen abrückt.

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