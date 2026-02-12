Wie Epstein Hermès-Boss Axel Dumas nervte

Hermès-Chef Axel Dumas bestätigt einen einzigen Kontakt mit Jeffrey Epstein 2013 in Frankreich. Trotz mehrfacher Annäherungen wies der Luxuskonzern Epsteins weitere Anfragen zurück und verweigerte ihm später sogar einen gewonnenen Preis.

Marian Nadler Redaktor News

Axel Dumas (55), Geschäftsführer des französischen Luxusgüterkonzerns Hermès, hat am Donnerstag Einblick in seine Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gegeben. Dumas erklärte, Epstein habe darauf gedrängt, ihn zu treffen. Zudem soll der Investmentbanker sich selbst zu einem Besuch in einer Werkstätte des Unternehmens in der Nähe von Paris eingeladen haben.

«Ich hatte nur einen einzigen Kontakt mit Jeffrey Epstein, und zwar im März 2013 bei einem Besuch der Hermès-Werkstätten in Pantin. Er stand nicht auf der Gästeliste und schloss sich einer Gruppe von Gästen von Woody Allen und seiner Frau an, ohne dass dies vorher angekündigt worden war», sagte Dumas in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP am Rande der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2025.

«Er hatte schon damals einen miserablen Ruf»

Ein Foto aus den Epstein-Akten zeigt Dumas mit dem amerikanischen Filmemacher Woody Allen und Epstein. «Wir nutzten die Gelegenheit für ein spontanes Foto, das er offensichtlich sorgsam aufbewahrte», bemerkte Dumas.

«Anschliessend versuchte er dreimal, mich zu treffen, was ich jedes Mal ablehnte», erklärte der Hermès-Chef. E-Mails von Axel Dumas’ Assistentin, die die AFP in den vom US-Justizministerium freigegebenen Epstein-Akten einsehen konnte, belegen, dass der Hermès-Chef mehrere Einladungen von Jeffrey Epstein zurückwies.

«Schliesslich nahm er 2016 an einer Wohltätigkeitsauktion teil und gewann einen vom Haus ausgelobten Preis, ein Praktikum in der Werkstatt. Als wir erfuhren, dass er den Zuschlag erhalten hatte, lehnten wir ab und entschädigten die Wohltätigkeitsorganisation mit einem entsprechenden Betrag», erklärte Dumas weiter. Bereits 2012 hatte Jeffrey Epstein Hermès gebeten, die Innenausstattung seines Flugzeugs neu zu gestalten, «und wir haben abgelehnt», sagte der Manager des Luxuskonzerns. «Ich kann Ihnen nicht genau sagen, was wir über ihn wussten oder nicht, da ich mich an die Zeit vor 13 Jahren nicht mehr erinnere, aber er hatte damals schon einen miserablen Ruf», fügte er hinzu.