US-Handelsminister Howard Lutnick räumt ein: 2012 war er mit seiner Familie und Freunden auf Jeffrey Epsteins Insel. Damals assen sie dort zu Mittag. US-Politiker fordern seinen Rücktritt.

Janine Enderli Redaktorin News

Sein Name wurde im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Epstein-Akten breit diskutiert, nun hat er eine Verbindung zugegeben. US-Handelsminister Howard Lutnick (64) hat eingeräumt, auf Epsteins Privatinsel gewesen zu sein.

Vor dem Senat gab der 64-Jährige an, er habe dort gemeinsam mit seiner Familie zu Mittag gegessen. «Ich habe mit ihm zu Mittag gegessen, als ich 2012 mit meiner Familie im Urlaub auf einem Boot unterwegs war», sagte Lutnick.

«Wir waren mit einem anderen Paar dort»

«Meine Frau war bei mir, ebenso wie meine vier Kinder und Kindermädchen. Ich hatte noch ein anderes Paar dabei – sie waren auch dort, mit ihren Kindern. Und wir haben auf der Insel zu Mittag gegessen, das stimmt, eine Stunde lang.»

Regelmässigen Kontakt habe es jedoch nicht gegeben. Die Luft für Lutnick wird zunehmend dünn. Einige Politiker fordern gar seinem Rücktritt aus Trumps Kabinett.