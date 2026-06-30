Zwei 15 Monate alte Zwillingsmädchen starben in Beuvrages im Norden Frankreichs an vermuteter Dehydrierung. Die Eltern alarmierten den Notruf, doch jede Hilfe kam zu spät. Vier weitere Kinder wurden schwer dehydriert ins Spital gebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei 15 Monate alte Zwillinge sterben in Nordfrankreich durch Dehydrierung

Eltern alarmierten Notruf, vier weitere Kinder ins Spital gebracht

Hitzewelle fordert bereits mehrere Todesopfer, Ermittlungen laufen

Angela Rosser Journalistin News

Unter der Hitzewelle der vergangenen Wochen leiden insbesondere vulnerable Personen wie ältere Menschen oder auch Kinder. Ein besonders tragischer Vorfall ereignete sich in Nordfrankreich. Zwei kleine Mädchen wurden tot in ihren Bettchen aufgefunden.

Als Todesursache gehen die Ermittler von Dehydrierung aus. Es wird vermutet, dass die 15 Monate alten Zwillinge über mehrere Tage hinweg in einem überhitzten Raum waren. Die Eltern alarmierten selbst den Notruf, berichten französische Medien.

Weitere Kinder im Spital

Als die Rettungskräfte eintrafen, war es aber zu spät – die Leichenstarre hatte bereits eingesetzt. Im selben Haushalt fanden die Einsatzkräfte vier weitere Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Auch sie litten unter starker Dehydrierung und wurden umgehend ins Spital gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung aufgenommen.

Die Eltern befinden sich in Polizeigewahrsam. Frankreich kämpft derzeit mit einer extremen Hitzewelle, die mehrere Menschenleben gefordert hat. Besonders Kleinkinder sind gefährdet. In den vergangenen Tagen kam es zu mehreren tragischen Todesfällen, als Kinder in überhitzten Autos zurückgelassen wurden.

Ähnliche Vorfälle sollen verhindert werden

Der Bürgermeister von Beuvrages sprach von einem Schock für die gesamte Gemeinde: «Der Tod dieser beiden kleinen Mädchen hat uns zutiefst erschüttert.» Die Ermittlungen sollen nun klären, wie es zu dieser tragischen Situation kommen konnte.