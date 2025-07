1/6 Trump und Selenski am Rande des Nato-Gipfels in Den Haag. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Darum gehts Trump diskutiert mit Selenski über mögliche Angriffe auf russische Städte

Ukraine führte im Juni erfolgreiche «Operation Spinnennetz» in Russland durch

Telefonat markiert Kehrtwende nach Eklat zwischen Trump und Selenski im Februar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Es ist momentan das grosse Thema: Donald Trump (79) und sein Kurswechsel in Bezug auf Kreml-Chef Wladimir Putin (72). Am Montag hatte Trump bei seinem Treffen mit Nato-Chef Mark Rutte (58) verkündet, dass die USA Patriot-Systeme an die EU verkaufen wollen. Von da aus sollen sie nach Kiew geliefert werden. «Es geht so nicht weiter. Jede Woche sterben Tausende Soldaten. Wladimir tut immer so nett. Dann bombardiert er in der Nacht wieder irgendwelche Städte.»

Jetzt sickert ein weiteres brisantes Detail durch: In einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (47) soll Trump seinen Amtskollegen gefragt haben: «Wolodimir, kannst du Moskau treffen – und wie sieht es mit St. Petersburg aus?» Die «Financial Times» berichtete am Dienstag unter Berufung auf Insider vom Gespräch. Trump habe angefügt, dass Russland so den «Schmerz spüren» und gegebenenfalls an den Verhandlungstisch zurückkehren würde.

Auf die Frage erwiderte Selenski offenbar: «Auf jeden Fall. Das können wir, wenn du uns die Waffen gibst.»

«Operation Spinnennetz» zeigte Stärke der Ukraine

Die Ukraine hatte im Juni einen gewagten Militärschlag tief im russischen Territorium durchgeführt, der zeigte, wozu Kiew fähig ist. Die «Operation Spinnennetz», bei der eine Flotte von Drohnen unbemerkt nach Russland eindrang und etwa ein Dutzend Bomber zerstörte, erntete weltweit Anerkennung.

1:35 US-Waffenlieferungsankündigung: Selenski bedankt sich bei Trump für Unterstützung

Wann genau das Trump-Selenski-Telefonat geführt wurde und warum es jetzt an die Öffentlichkeit geriet, darüber sind sich Experten uneins. Eine Interpretation lautet, dass das Gespräch absichtlich jetzt geleakt wurde, um den Druck auf Moskau zu erhöhen. Andere glauben: Trump liess sich wieder einmal zu einer unglücklichen Aussage hinreissen, die nicht viel zu bedeuten hat.

Wie reagiert Trump auf den Bericht?

Konkrete Pläne gehen aus dem Gespräch nicht hervor. Der US-Präsident soll Selenski in privatem Rahmen geraten haben, seine Angriffe auf das russische Staatsgebiet zu intensivieren. Es bleibt abzuwarten, wie Trump auf den Bericht reagiert und ob er mehr Details verrät. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt (27) hat sich am Dienstag in einer Erklärung zum Bericht geäussert, wie NBC News berichtet. Trump habe «keine weiteren Tötungen gefordert», als er Selenski fragte, ob seine Truppen Moskau angreifen könnten.

Der US-Präsident arbeite «unermüdlich daran, das Töten zu stoppen und diesen Krieg zu beenden», sagte Leavitt weiter. Sie warf der «Financial Times» vor, «Worte völlig aus dem Kontext zu reissen». Trump habe Selenski lediglich eine Frage gestellt und keinesfalls zu intensiveren Angriffen aufgerufen.

Fakt ist: Der neue Kontakt zwischen Trump und Selenski markiert eine deutliche Kehrtwende. Noch Ende Februar war es im Weissen Haus zu einem Eklat zwischen Selenski und Trump gekommen. Nach einem Gespräch über den Ukraine-Krieg brach vor den Journalisten im Oval Office ein heftiger Streit aus. Beide Seiten warfen einander fehlendes Verständnis vor. Trump warf Selenski unter anderem vor, undankbar zu sein.