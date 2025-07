US-Präsident Trump äussert in einem exklusiven BBC-Interview Enttäuschung über Putin, bleibt aber offen für Gespräche. Er bekräftigt seine Unterstützung für die NATO und plant einen zweiten Staatsbesuch in Grossbritannien.

Trump kündigt in Interview an

1/4 Donald Trump erklärt in einem Interview mit der BBC, dass er enttäuscht von Wladimir Putin sei. Jedoch sei er mit ihm «noch nicht fertig». Foto: imago/Sportimage

Darum gehts Trump äussert Enttäuschung über Putin, betont aber fortgesetzte Bemühungen

Nato aus Sicht von Trump nicht mehr überholt

In einem Interview mit der BBC hat US-Präsident Donald Trump deutliche Worte über den russischen Staatschef Wladimir Putin verloren: «Ich bin von ihm enttäuscht, aber ich bin nicht fertig mit ihm», sagte Trump per Telefon. Die Aussage kommt nur kurz nach der Ankündigung von Waffenlieferungen an die Ukraine und der Androhung hoher Zölle gegen Russland. Seinen Unmut über Russlands Präsidenten Wladimir Putin tat Donald Trump bereits am Sonntag in einem Gespräch mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte kund.

Trump hofft auf «Ende des Blutvergiessens»

Viermal, so Trump weiter, habe er an die Möglichkeit eines Abkommens mit Russland geglaubt. Auf die Frage, wie Trump Putin zu einem «Ende des Blutvergiessens» bewegen wolle, antwortete Trump: «Wir arbeiten daran.» Seine Enttäuschung über Putins Verhalten könnte gemäss Berichten auch mit seiner Frau Melania zusammenhängen. Dies liess er bei dem Gespräch im Oval Office durchblicken.

Nach seinem letzten Telefonat mit dem Kreml-Chef soll er gesagt haben, dass das Gespräch «grossartig», gewesen sei. Seine Frau Melania soll darauf geantwortet haben: «Oh, wirklich? Es wurde gerade die nächste Stadt angegriffen.» Führt Putin den US-Präsidenten demnach an der Nase rum? Im Gespräch meinte dieser nämlich irgendwann auch, dass Gespräche irgendwann nicht mehr ausreichen würden. «Irgendwann braucht es Handlung», sagte er.

Trump weiter: Irgendwann würden Gespräche nicht mehr ausreichen, «irgendwann braucht es Handlung».

Entgegen früherer Kritik äusserte sich in dem 20-minütigen Gespräch Trump positiv zur Nato. Er bezeichnete das Bündnis nicht mehr als «überholt», sondern lobte dessen Entwicklung, da es «seine eigenen Rechnungen bezahlt». Trump bekräftigte zudem, das Prinzip der kollektiven Verteidigung weiter zu unterstützen.

Jahrestag des Attentats in Pennsylvania

Das Telefon führte Trump vom Oval Office aus. Zuvor hatte es laut BBC Gespräche über ein mögliches Interview gegeben, ein Jahr nach dem Attentat bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania, bei dem Trump verletzt wurde. Danach gefragt, ob es ihn verändert habe, das Attentat überlebt zu haben, antwortete Trump, er wolle so wenig wie möglich darüber nachdenken.

Die BBC sprach zudem mit Trump über seine Sicht auf Grossbritannien: Er bezeichnete das Land als «grossartigen Ort» und erwähnte seinen dortigen Grundbesitz. Der US-Präsident zeigte schliesslich auch seine Vorfreude auf den geplanten Staatsbesuch in Grossbritannien im September. Was er sich als Ziele gesteckt hat? «Eine schöne Zeit haben und König Charles respektieren, denn er ist ein grossartiger Gentleman.»