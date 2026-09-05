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Suchaktion auf Mallorca
Vater verliert Tochter (7) und Sohn (14) in Naturpark

Ein deutscher Vater geriet in Panik, als er seine Kinder in Mallorcas Naturpark s’Albufera nicht wiederfand. Nach einer sechs Stunden langen Suche entdeckte die Polizei die Geschwister unversehrt nahe einer Strasse.
Publiziert: 12:29 Uhr
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Der deutsche Vater mit seinen beiden Kindern und einem Polizisten im Naturpark s’Albufera.
Foto: Policia Local d’Alcúdia

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Deutscher Vater verliert Kinder bei Velotour auf Mallorca im Naturpark
  • Nach sechs Stunden Suche wurden die Kinder wohlauf gefunden
  • Einsatzkräfte von Polizei und Behörden: Mehrstündige Suche mit Erfolg
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Mattia JutzelerRedaktor News

Angespannte Stunden für einen deutschen Vater in den Mallorca-Ferien. Zusammen mit seinen beiden Kindern machte der Mann am Donnerstag eine Velotour durch den Naturpark s’Albufera. Eine plötzliche Reifenpanne zwang die Familie zum Anhalten. Der Vater wollte Hilfe holen und machte sich auf den Weg zur Polizei.

Auf dem Weg zur nächstgelegenen Station verlor der Mann nach eigenen Angaben jedoch die Orientierung. Es gelang dem Deutschen nicht mehr, die Stelle wiederzufinden, wo er seine Tochter und seinen Sohn zurückgelassen hatte.

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Kinder auf Weg gefunden

Der Vater meldete die beiden Kinder schliesslich bei der Polizei in der Stadt Alcúdia als vermisst, wie die «Bild» berichtete. Die Beamten starteten gleich eine mehrstündige Suchaktion. Einsatzkräfte mehrerer Behörden, unter anderem vom Zivilschutz und der Umweltbehörde, suchten nach den Kindern. Auch der Vater durchkämmte zusammen mit einem Polizisten den Naturpark.

Nach fast sechs Stunden Suche entdeckte der Beamte in Begleitung des Vaters die Geschwister endlich auf einem Weg in der Nähe der Strasse zwischen Alcúdia und Palma. Den Naturpark hatten die beiden Kinder zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Beide waren wohlauf.

«Eine Aktion, die zeigt, wie wichtig Koordination, Zusammenarbeit und die Beharrlichkeit aller an der Suche beteiligten Einsatzkräfte sind», so das Fazit der Polizei nach der Suchaktion. Auf den sozialen Medien präsentierten sich die Beamten stolz zusammen mit den geretteten Geschwistern.

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