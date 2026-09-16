Küsse auf einem Golfplatz? Fake-Fotos von Trump und seiner Assistentin Natalie Harp sorgen derzeit für Aufsehen. Blick erklärt dir, was dahintersteckt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fotos von Trump und Harp auf Golfplatz erregen online Aufsehen

Hochauflösendes Bild zeigt Harp mit sechs Fingern, deutet auf KI hin

Weihnachtsgeschenke von Trump an Harp: 45'000 Dollar, Regierung verteidigt

Janine Enderli Redaktorin News

Fotos, die US-Präsident Donald Trump (80) beim Kuss mit seiner persönlichen Assistentin Natalie Harp (35) auf einem Golfplatz zeigen sollen, sorgen derzeit in den sozialen Medien für Aufsehen.

In mehreren Beiträgen kursieren zwei Bilder, die Trump angeblich beim Umarmen und Küssen von Harp zeigen – eines in hoher Auflösung, das andere in niedrigerer Qualität.

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In den Kommentaren wird vielfach darauf hingewiesen, dass es sich um KI-generierte Aufnahmen handelt. Der klare Hinweis: Harp hat auf dem hochaufgelösten Bild, das mit OpenAI erstellt wurde, sechs Finger. Die Golfschläger befinden sich unnatürlich und verzerrt auf dem Vordersitz des Golfcarts statt auf der Ladefläche im Heck und der Flaggenstock auf dem Grün weist kein Club-Logo auf.

Unscharfes Foto täuscht User

Das Foto soll während Trumps Reise nach Irland im September auf einem seiner Golfplätze entstanden sein – der Hintergrund passt jedoch nicht zu den realen Begebenheiten des dortigen Golfplatzes.

Auf dem Foto mit niedrigerer Qualität sind diese Auffälligkeiten nicht mehr so genau zu erkennen. Der Effekt: Es wird als echter wahrgenommen, obwohl es ebenfalls fake ist.

Experten sind sich uneinig, ob das ursprüngliche KI-Bild herunterskaliert oder neu generiert wurde. Klar ist: Es gibt keinerlei Belege oder Veröffentlichungen renommierter Bildagenturen, die diese Szenen bestätigen.

Woher kommen die Gerüchte?

Harps Verhältnis zu Trump steht zunehmend im Rampenlicht. Grund sind unter anderem Weihnachtsgeschenke im Gesamtwert von je 45'000 Dollar, die sie und zwei weitere Mitarbeiter von der Regierung erhalten haben sollen. Das Weisse Haus verteidigte die Geschenke, nachdem sie durch veröffentlichte Finanzangaben bekanntgeworden waren.

Zu den kursierenden Fake-Aufnahmen hat sich das Weisse Haus bisher nicht öffentlich geäussert. Ein US-Beamter stellte hingegen gegenüber «Newsweek» klar: «Das ist ganz klar ein gefälschtes Foto. Natürlich stammt das von den Demokraten, die nichts Substanzielles zu bieten haben und deshalb stattdessen gefälschte Bilder in Umlauf bringen.»

Laut der Factchecker-Webseite Snopes bleibt der genaue Ursprung der Erstveröffentlichung unklar. Eine offizielle Verbindung zur Demokratischen Partei ist nicht belegt.