Nach einem Unfall langte Allison Huff-Rutchie an einem Tiefpunkt an, sie kämpfte mit Depressionen und zusätzlichen Kilos. Dann krempelte die Mutter ihr Leben um – indem sie ihre Gewohnheiten änderte. Jetzt ist sie 29 Kilo leichter und selbstbewusster.

Dass die damals schwangere Allison Huff-Ritchie 2022 in der Badewanne ausrutschte, veränderte alles.

Darum gehts Allison Huff-Ritchie verlor 29 Kilogramm durch Lebensstiländerung nach Unfall und Depressionen

Gesundes Frühstück, regelmässiges Training und weniger Alkohol waren Schlüssel zum Erfolg

Ein Unfall, Depressionen – und dann eine komplette Umstellung des Lebensstils. Das ist die Geschichte von Allison Huff-Ritchie, die im Alter von 42 Jahren mehr als 29 Kilogramm abgenommen hat. Die in New Orleans (USA) geborene und in London lebende Mutter zeigt, wie ein paar einfache, aber bewusste Entscheidungen zu einer spektakulären und dauerhaften Veränderung führen können.

Ein Haushaltsunfall im Jahr 2022 veränderte alles. Während ihrer Schwangerschaft rutsche Allison Huff-Ritchie in der Badewanne aus. Die Folge: schwere Rückenprobleme. Die Ärzte diagnostizierten eine degenerative Wirbelsäulenerkrankung, aber weil sie schwanger war, waren starke Schmerzmittel tabu. Zur Unbeweglichkeit gezwungen, verfiel Huff-Ritchie in Depressionen und Essanfälle – ihr Gewicht stieg auf 93 Kilo.

Frühstückstrick als erster Schritt

Ihre Tage begannen mit Croissants, gebratenen Pouletsandwiches und Süssigkeiten. Auch Alkohol gehörte immer stärker zu ihrem Tagesablauf, der oft mit einem Mitternachtsnack endete. Fehlendes Gemüse im Essen und Bewegungsmangel machten die Sache nicht besser.

Dann der Wendepunkt. Huff-Ritchie änderte ihre Gewohnheiten. Zum Zmorge gab es nun ein gesundes, eiweisshaltiges Frühstück. Eier, Gemüse und Vollkornprodukte traten an die Stelle von Gebäck. Ausserdem kontrollierte sie die Kalorienzufuhr mit fertig vorbereiteten Znachtportionen.

Regelmässiges Training

Es hiess nun: 10’000 Schritte pro Tag, die Infrastruktur in der Stadt und die bewusste Fortbewegung halfen ihr dabei. Zudem trainierte sie dreimal pro Woche – Hanteltraining, Pilates und Spinning – und reduzierte ihren Alkoholkonsum.

Auch für ihre Rückenschmerzen fand die 42-Jährige ein Heilmittel. Während einer Reise in die USA probierte sie eine Infrarotsauna aus. Die Wirkung begeisterte sie so sehr, dass sie im März 2024 zu Hause in London selbst ein Studio eröffnete.

Verändertes Mindset

Doch die grösste Veränderung war für Huff-Ritchie nicht, die Kilos loszuwerden, sondern ihr Selbstvertrauen wieder zu finden. Sie hat gelernt, ihren Körper zu schätzen. Und unterstützt ihn jetzt, anstatt ihn zu bestrafen.

Die drei wichtigsten Tipps von Allison Huff-Ritchie:

Keine überflüssigen Lebensmittel im Haus! Wer nichts zu naschen hat, isst auch nichts.

Nicht alles auf einmal wollen! Der Erfolg kommt Schritt für Schritt.

Sei dankbar für deinen Körper! Er hat dir das Leben geschenkt, ein Kind, eine Chance – respektiere ihn!

Dieser Artikel ist zuerst auf Blikk.hu erschienen.