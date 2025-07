Mücken nerven und töten. Sie sind für uns Menschen das tödlichste Tier der Welt. Sie übertragen Dengue, Malaria oder Zika. Mit gentechnisch veränderten Mücken will die Forschung der Plage an den Kragen: Mit sterilen Männchen und genetischer Selbstzerstörung.

Fabio Schmid Creative Videoproducer

In dieser Folge spricht Host Fabio Schmid über den Kampf gegen Malaria, Dengue und Zika. Was für Möglichkeiten gibt es, Mücken im Labor zu züchten. Und was bedeutet dies für unsere Natur und ihre Biodiversität.

Parasitologe Niels Verhulst von der Universität Zürich klärt auf.