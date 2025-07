1/5 Katy Karrenbauer sprach bei der diesjährigen Fashion Week über die Folgen ihres Schlaganfalls. Foto: Getty Images

Darum gehts Katy Karrenbauer erlitt 2024 einen Schlaganfall

Die Schauspielerin hat inzwischen mit dem Rauchen aufgehört

Jetzt spricht sie über die Auswirkungen auf ihren Körper

Vor etwas über einem Jahr erlebte Katy Karrenbauer (62) das, wovor sich viele Menschen ab Beginn der zweiten Lebenshälfte fürchten. Die deutsche Schauspielerin erlitt einen Schlaganfall und musste sich daraufhin an der linken Halsschlagader operieren lassen. 30 Tage später folgte die Operation an der rechten Halsschlagader. Dem Rauchen hat die Schauspielerin nach diesem Gesundheitsschock abgeschworen.

Im Gespräch mit der Content-Creatorin Julia Rauch sprach der Star aus «Hinter Gittern – Der Frauenknast» erstmals über die Auswirkungen auf ihren Körper. Katy Karrenbauer hat nach eigenen Angaben 20 Kilogramm zugenommen. «Ich trage im Moment einfach viel Sackartiges, weil ich mich gerade nicht so wohl in meiner Haut fühle», erklärte sie. Aktuell greife sie deshalb lieber zu legerer Kleidung und grösseren Grössen. Ihre Einstellung zur Mode bleibt dennoch gelassen: «Erlaubt ist, was gefällt.»

Für ihre offenen Worte erhält die 62-Jährige viel Zuspruch. «Sympathisch! Und ich hätte das mit den 20 Kilogramm gar nicht gesehen, hätte sie es nicht gesagt», kommentierte eine Person, während eine andere schrieb: «Mit dieser Ausstrahlung und dieser Kraft darf man sich immer wohlfühlen in seinem Körper! Unabhängige Frau! Grossartig.»

Gesundheitlich gehts bergauf – finanziell bergab

In einem Interview mit der Zeitung «Bild» zeigte sich Karrenbauer nach ihrem Schlaganfall optimistisch: «Die OP ist gut verlaufen und ab jetzt gibt es kein Schlaganfall-Risiko mehr für mich. Ich habe für mich beschlossen: Alles wird gut!»

«Ich habe grosses Glück gehabt, dass ich meine Erkrankung überstanden habe, weil sie rechtzeitig erkannt wurde. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar», führte die Schauspielerin aus. Für sie gehe es ab jetzt «nur noch bergauf».

Finanziell sind die Aussichten der Schauspielerin weniger rosig. Die unregelmässige Beschäftigung in der Schauspielbranche führt nicht selten zu Lücken in der Rentenvorsorge. Auch bei Karrenbauer. «Müsste ich jetzt in Rente gehen, könnte ich davon nicht leben», erklärte sie in einem Interview mit T-Online. Selbstkritisch sagte sie aber auch: «Ich habe einfach zu spät angefangen, darüber nachzudenken.»