Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Trump kündigt am Mittwoch harte Angriffe auf den Iran an

Katar entsendet Delegation nach Teheran für diplomatische Gespräche

Verhandlungen zwischen Washington und Teheran dauern seit Wochen an

Marian Nadler Redaktor News

US-Präsident Donald Trump (79) hat am Mittwoch weitere Angriffe auf den Iran angekündigt. «Noch heute», sagte der Republikaner in diesem Zusammenhang. Man werde den Iran «sehr hart» treffen, stellte der US-Präsident in Aussicht. Ob dabei auch Brücken und Kraftwerke ins Visier genommen würden, wollte Trump nicht verraten.

«Wir standen kurz vor einem Abkommen, aber sie halten uns hin, sie halten uns weiterhin zum Narren», sagte er vor Journalisten im Weissen Haus. «Sie haben zu lange gebraucht, um einen für sie grossartigen Deal auszuhandeln, jetzt müssen sie die Konsequenzen tragen!», hatte Trump bereits zuvor auf seiner Plattform Truth Social geschrieben. Ein iranischer Militärsprecher hatte daraufhin gesagt, der Iran habe bereits gezeigt, dass er auf Drohungen angemessen reagieren wird.

Katar schickt Delegation nach Teheran

Seit Wochen ziehen sich die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zwischen Teheran und Washington bereits hin. Immer wieder hat es den Anschein, dass die Gespräche vor dem Aus stehen.

In der Nacht auf Mittwoch hatten sich beide Länder gegenseitig angegriffen. Unterdessen ist eine katarische Delegation für diplomatische Gespräche in Teheran eingetroffen. Einem Bericht der iranischen Nachrichtenagentur Isna nach soll bei dem Besuch über Bemühungen für ein dauerhaftes Ende des Kriegs gesprochen werden. Wer der Delegation angehört und wer sie in Teheran empfängt, war zunächst nicht bekannt. Der Golfstaat Katar gehört neben Pakistan und Oman zu den wichtigsten Vermittlern zwischen den beiden Konfliktparteien.