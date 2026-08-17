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Sie fielen vom Steg ins Wasser
Schwangere Frau und Ehemann in polnischem See ertrunken

Am vergangenen Samstag kam es an einem See im Nordosten Polens zu einem tragischen Unfall. Eine schwangere Frau war mit ihrem Ehemann ins Wasser gestürzt. Beide konnten trotz des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte nicht mehr gerettet werden.
Publiziert: vor 58 Minuten
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Am vergangenen Samstag ertranken eine schwangere Frau und ihr Ehemann in einem See in der Nähe des polnischen Siemirowice.
Foto: Screenshot X / @KluskaSebastian

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Tragödie in Pommern: Paar stirbt am 15. August im Siemirowice-See
  • Frau war schwanger, Streit auf Steg führte zu tödlichem Unfall
  • Rettung erfolglos, Notruf um 17:55 Uhr eingegangen
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Wiebke Köhne

Drama in der polnischen Woiwodschaft Pommern: Am Samstagabend stürzten zwei Personen in den Nicht-Badebereich eines Sees bei der Gemeinde Siemirowice. Bei der Polizei in der Region Lębork ging kurz vor 18 Uhr der Notruf ein. Die Ersthelfer der Freiwilligen Feuerwehr Cewice waren zuerst am Ort und bis zum Eintreffen weiterer Retter führten sie die Rettungsmassnahmen durch.

Trotz der schnell eingeleiteten Wiederbelebungsversuche verstarben die Frau und ihr Ehemann noch vor Ort. Wie die Polizeisprecherin von Lębork gegenüber Radio Gdańsk mitteilte, werden die Umstände des Vorfalls derzeit noch von den Beamten untersucht.

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Laut Sebastian Kluska, dem Direktor des Seerettungsdienstes, war die Frau schwanger. Dem Unglück sei ein Streit auf dem Steg vorausgegangen. In einem Post auf der Plattform X warnt er vor Leichtsinn in der Nähe unbeaufsichtigter Gewässer. 

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Dieser Artikel erschien zuerst auf onet.pl. Das polnische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier. 

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