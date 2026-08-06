Vermisste Bella (†3) tot in einem Pool gefunden

Am Donnerstagmorgen entdeckten Einsatzkräfte die Leiche von Bella in einem Pool nahe ihrem Zuhause. Die Dreijährige aus Preetz in Norddeutschland wurde seit Mittwoch vermisst. Bei der Suche war unter anderem ein Polizeihelikopter mit Wärmebildkamera im Einsatz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dreijährige Bella tot in Pool bei Elternhaus in Preetz gefunden

Autistisches Mädchen verliess Haus, Suchaktion mit Drohnen und Polizei

Leiche am 6. August 2026 entdeckt, Polizei informiert später weiter

Mattia Jutzeler Redaktor News

Seit Mittwochmittag wurde die dreijährige Bella vermisst. Gegen 12.30 Uhr verliess sie das Haus ihrer Eltern in Preetz im Bundesland Schleswig-Holstein. Das autistische Mädchen hat das Haus wohl durch den Garten verlassen. Dutzende Einsatzkräfte suchten zusammen mit freiwilligen Helfern bis tief in die Nacht angrenzende Wälder und Gewässer ab.

Am Donnerstagmorgen herrscht nun traurige Gewissheit. Bella ist tot. Ihre Leiche wurde von den Einsatzkräften in einem Pool im unmittelbaren Umfeld ihres Elternhauses gefunden. Das berichtet die «Bild».

Kleingartenverein durchsucht

Bei der Suche waren unter anderem Drohnen und ein Polizeihelikopter mit Wärmebildkamera im Einsatz. Es wurde vermutet, dass sich das ängstliche Mädchen eher verstecken würde, statt auf Menschen zuzugehen.

Am Donnerstagmorgen durchkämmten die Einsatzkräfte laut RTL einen Kleingartenverein in Preetz. Ob Bella dort gefunden wurde, ist aktuell noch unklar. Die Polizei will am Donnerstagmittag bei einer Pressekonferenz weitere Informationen kommunizieren.