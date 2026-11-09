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Nach Kriegsende
Selenski und Nato-Chef wollen sich auf Schweizer Alp betrinken

Mark Rutte und Wolodimir Selenski haben offenbar einen ungewöhnlichen Plan für die Zeit nach dem Krieg: Auf einer Schweizer Alp wollen sie sich so richtig volllaufen lassen.
Publiziert: vor 12 Minuten
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Ein Ende des Kriegs in der Ukraine ist nicht absehbar.
Foto: Imago

Darum gehts

  • Ende des Ukraine-Kriegs liegt in weiter Ferne
  • Stoltenberg will nach Kriegsende mit Selenski fischen, Rutte will sich mit Ukraine-Präsident betrinken
  • Rutte betont: Frieden werde Kompromiss sein, Selenskis Regierung entscheide
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Marian NadlerRedaktor News

Aktuell ist ein Ende des Kriegs in der Ukraine nicht in Sicht. Russlands Präsident Wladimir Putin (74) hält eisern an seinen Maximalforderungen fest, wonach die Ukraine Gebiete abtreten soll – und der ukrainische Regierungschef Wolodimir Selenski (48) denkt gar nicht daran, diese Forderungen zu erfüllen.

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Trotzdem hat sich Selenski offenbar bereits überlegt, was er nach Kriegsende machen will. So viel vorweg: Die Pläne sind kurios. Und es geht auch um die Schweiz.

Stoltenberg will mit Selenski Fische fangen

Wie die Pläne konkret aussehen, hat Nato-Chef Mark Rutte (59) jetzt in der niederländischen Talkshow «Pauw & De Wit» verraten. Moderator Jeroen Pauw (66) spricht im Interview die Dokumentation «Facing War» an, die Ruttes Vorgänger Jens Stoltenberg (67) durch sein finales Amtsjahr im Zentrum des Ukraine-Kriegs begleitet.

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«In Jens Stoltenbergs Dokumentation sahen wir, dass Selenski und Stoltenberg sagten, sie würden fischen gehen, wenn alles vorbei ist. Irgendwelche Pläne mit Selenski?», fragt Pauw den Nato-Generalsekretär.

Journalist hakt ungläubig nach

Rutte antwortet mit einem leichten Grinsen: «Ja, wir werden uns auf einer Schweizer Alp betrinken.» Pauw kann es kaum glauben. «Wie bitte?», fragt er nach. «Wir werden auf einem Schweizer Berg sitzen und uns die Kante geben. Das ist unser Plan», doppelt Rutte nach. Er würde dafür Rotwein mitbringen.

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Wegen Donald Trump:Reporter stellt Nato-Chef mit Frage bloss

Das Gespräch hatte aber auch einen ernsten Anteil. Rutte machte klar, dass aus seiner Sicht ein Ende des Kriegs unwahrscheinlich sei. Gleichzeitig sei es unrealistisch, dass die Ukraine ihr gesamtes Territorium zurückbekomme. Die Entscheidung über einen Friedensdeal mit Russland liege bei Selenski und seiner Regierung.

«Kriege wie diese enden immer in einem Friedensabkommen. Und oft sind sie ein Kompromiss», betonte Rutte. Ruttes Fazit: «Wie wunderbar wäre es, wenn das alles endlich ein Ende hätte!» Das soll er auch Selenski gesagt haben.

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