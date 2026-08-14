Ein Reddit-User aus Kroatien postet ein Bild von einer acht Jahre alten, aber frisch geöffneten Chipspackung. Er selbst ist erstaunt über den Inhalt, der verdächtig gut aussieht. Schnell entwickelte sich eine Diskussion über die Haltbarkeitsdaten von Lebensmitteln.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Reddit-Nutzer öffnet acht Jahre alte Chips aus Kroatien

Chips sehen normal aus, Geruch leicht verändert, keine Verkostung

MHD: Produkte oft länger essbar, Verbrauchsdatum strikt beachten

Wiebke Köhne

Nach dem Äusseren beurteilt, scheinen einige Lebensmittel beinahe unverderblich zu sein. Trotzdem werfen wir Produkte sicherheitshalber weg, wenn sie das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben. Zuletzt sorgte ein Beitrag auf Reddit für eine Diskussion darüber, was im Innern einer Chipspackung vor sich geht, wenn man sie für lange Zeit aus den Augen verliert.

Aus purer Neugier öffnete der Reddit-Nutzer aus Kroatien die acht Jahre alten Paprika-Chips, die schon so gut wie im Abfall waren. Erstaunt stellte er fest, dass diese noch fast normal aussahen. Auch den Geruch beschrieb er in seinem Post als «etwas anders, aber noch im normalen Bereich». Er verzichtete aus Sicherheitsgründen auf eine Probe, wollte aber das überraschende Bild mit der Reddit-Community teilen. Die Mitglieder schätzten den verdächtigen Snack daraufhin unterschiedlich ein.

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Die Diskussion endete beim Ablaufdatum

Viele gaben an, dass sie die Chips ohne grössere Bedenken essen würden. «Man hat sie luftdicht verpackt und zuvor bei 180 Grad frittiert. Zudem enthalten sie fast kein Wasser und viel Salz», schreibt einer. Bakterien und Sporen hätten somit keine Chance, die Chips zu verderben. «Ausserdem ist die Tüte mit Stickstoff gefüllt, um die Frische zu bewahren», ergänzt ein weiterer Befürworter.

Ein weiterer User kommt zu einem anderen Urteil. Seiner Meinung nach kann man den Chips nicht direkt ansehen, wie es um sie steht. Die sichtlich aufgeblähte Verpackung machte wiederum keinen guten Eindruck auf ihn. «Iss sie nicht, das Öl wird nach einer gewissen Zeit ranzig», warnt er. Er geht davon aus, dass der Stickstoff schon lange aus der Packung entwichen ist und eine Oxidation stattgefunden haben könnte. Dabei entstünden im schlimmsten Fall chemische Verbindungen mit einer gesundheitsschädlichen Wirkung.

Ebenfalls zum Thema wurde das Datum auf der Verpackung, vor dem «Best before» steht – also «Mindestens haltbar bis». Das bezieht sich auf das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD). «Die meisten verstehen den Unterschied zwischen den unterschiedlichen Ablaufdaten nicht», nervt sich jemand. Von Produkten, die mit einem MHD versehen sind, gehe bei der richtigen Lagerung teilweise noch Jahre später kein Gesundheitsrisiko aus. Allerdings räumt der Nutzer ein: «Sie schmecken vermutlich einfach nicht mehr gut.»

Verbrauchsdaten sollten immer eingehalten werden

Laut der Website des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen handelt es sich beim MHD tatsächlich um eine Qualitätsgarantie des Herstellers in Bezug auf Geschmack und Konsistenz. Auch nach Ablauf können diese Produkte noch verzehrt werden – solange sie gut riechen, aussehen und schmecken. Steht auf den Lebensmitteln ein Verbrauchsdatum («Zu verbrauchen bis»), sieht es anders aus. Diese können nach Ablauf des Datums gesundheitsschädigend sein und sollten daher nicht mehr gegessen werden.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.