Das Universitätsklinikum in Schleswig-Holstein verzeichnet eine Zunahme von Patienten mit der sogenannten Avocado-Hand. Die Schnittverletzungen, die bei der Zubereitung einer Avocado entstehen, können langwierige Folgen haben. Oftmals dauert die Behandlung monatelang.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Uniklinik Schleswig-Holstein meldet über 80 Avocado-Hand-Verletzungen seit 2020

81,9 Prozent der Betroffenen sind Frauen, oft zwischen 20 und 29 Jahre alt

Amerikanische Studie erfasst 50'413 Fälle zwischen 1998 und 2017

Wiebke Köhne

Daten der Notaufnahme des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) zeigen einen Anstieg von Schnittverletzungen an der Hand durch die Zubereitung von Avocados. In der Fachsprache wird diese Verletzung auch als Avocado-Hand bezeichnet. Was zunächst harmlos klingt, erfordert jedoch in vielen Fällen eine aufwendige, chirurgische Behandlung.

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Zwischen 2020 und Mitte 2026 wurden insgesamt mehr als 80 Avocado-Hand-Fälle im UKSH behandelt. Während es im Jahr 2020 noch acht Fälle waren, waren es vier Jahre später bereits 18 und im vergangenen Jahr 21. Mit 81,9 Prozent machten Frauen einen Grossteil der Patienten aus. Neben dem Anstieg zeigte sich auch, dass etwas mehr als die Hälfte der behandelten Personen zwischen 20 und 29 Jahre alt waren.

Die rutschige Oberfläche des Kerns wird oft unterschätzt

Laut den Experten vom UKSH kommt es beim Avocadoschneiden meist dann zu einem Unfall, wenn man die Frucht direkt in der Hand schneidet. Auch der Versuch, den glatten Kern mit dem Messer zu entfernen, gehe häufig schief. Rutscht die Klinge dabei ab oder dringt sie plötzlich in das weiche Fruchtfleisch ein, trifft das Messer oft mit grosser Wucht in die Handfläche oder zwischen die Finger.

Direkt unter der Haut befinden sich an diesen Stellen wichtige Beugesehnen, Nerven oder auch Arterien. Kommt es zu einem Schnitt, können starke Blutungen auftreten. In schweren Fällen kann ein teilweiser oder vollständiger Funktionsverlust des Fingers verursacht werden. Auch mit einer erfolgreichen Operation ist noch eine intensive Physiobehandlung notwendig, um den Schaden zu mindern.

Damit es gar nicht erst zu einer Verletzung kommt, sollte man die Avocado beim Schneiden immer auf ein rutschfestes Schneidebrett legen und den Kern nicht mit dem Messer entfernen. Dieser kann stattdessen mit einem Löffel leicht herausgehoben werden.

Die Avocado-Hand ist auch in Amerika bekannt

Nicht nur in Deutschland ist die Avocado-Hand bei den Ärzten bekannt. Bereits im Jahr 2020 veröffentlichte ein amerikanisches Forschungsteam eine Analyse zu 50'413 Avocadoverletzungen zwischen 1998 und 2017 in der Fachzeitschrift «The American Journal of Emergency Medicine». Auch dort zeigte sich ein stetiger Anstieg. Zurückzuführen ist dies laut der Studie auf die wachsende Beliebtheit und den zunehmenden Konsum der Frucht.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.