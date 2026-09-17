Heftige Unwetter haben in Spanien für massive Überschwemmungen, Verkehrsstörungen und Stromausfälle gesorgt. Nahe Barcelona kam ein Mann ums Leben, als sein Auto von den enormen Wassermengen mitgerissen wurde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Heftige Unwetter treffen Barcelona und Valencia, ein Toter in Olivella

Vall d’Hebron-Spital teils unter Wasser, 23 Flüge gestrichen

117,3 Liter Regen pro Quadratmeter in Sant Cugat Sesgarrigues gemessen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein heftiger Sturm hat an der Nordost- und Ostküste Spaniens für Überschwemmungen und Chaos gesorgt. Besonders stark von den Unwettern getroffen wurden die Regionen um Barcelona und Valencia. In Olivella, rund 50 Kilometer westlich von Barcelona, kam ein britischer, in der Region wohnhafter Autofahrer ums Leben. Sein Fahrzeug wurde von den reissenden Fluten des übergelaufenen Bachs Riera de Begues mitgerissen, wie «La Vanguardia» berichtet.

Laut der Bürgermeisterin der Gemeinde, Marta Verdejo, hatte der Mann versucht, die überschwemmte Strasse zu durchqueren, wurde jedoch vom plötzlich anrauschenden Wasser überrascht. Der tödliche Unfall sei ein «aussergewöhnlicher Fall», sagte sie gegenüber der Zeitung.

Spital stand unter Wasser

Die starken Regenfälle, die am Mittwochabend einsetzten, führten zu massiven Überschwemmungen in den Regionen Girona und Barcelona. Laut «La Vanguardia» wurden in Barcelona mehrere Strassen gesperrt. Die Feuerwehr musste zahlreiche Menschen aus überfluteten Fahrzeugen befreien. Besonders stark getroffen wurde das Vall-d’Hebron-Spital, wo drei Gebäude teilweise unter Wasser standen. Weil in einem Gebäude ein Deckenteil herabstürzte, mussten mehrere Patienten verlegt werden.

Auch der Flugverkehr am Flughafen El Prat war stark beeinträchtigt: 23 Flüge wurden gestrichen, zahlreiche weitere verspäteten sich. Die Bahnstrecken zwischen Fabra i Puig und Montcada Bifurcació wurden vorübergehend gesperrt. Insgesamt meldeten die Behörden bis 22 Uhr 644 Notrufe und 445 Vorfälle im Zusammenhang mit dem Unwetter.

Enorme Niederschlagsmengen in mehreren Regionen

Die Region Alt Penedès, südlich von Katalonien, verzeichnete extreme Niederschlagsmengen: In Les Gunyoles fielen 91,9 Liter pro Quadratmeter, in Sant Cugat Sesgarrigues sogar 117,3 Liter. In Fornells de la Selva wurden 57 Liter pro Quadratmeter innerhalb von nur 30 Minuten gemessen.

In Sitges wurden Camper in der Nähe eines Flusses evakuiert. Die Polizei, Feuerwehr und der Notfalldienst waren im Dauereinsatz, um die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten. Der heftige Regensturm, begleitet von bis zu zwei Zentimeter grossen Hagelkörnern und Windgeschwindigkeiten von mehr als 90 km/h, hatte den Zivilschutz dazu veranlasst, mehrere Warnungen an die Bevölkerung zu senden. Der Notfallplan «Inuncat» wurde aktiviert.