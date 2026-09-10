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Video zeigt überschwemmte Strassen auf Mallorca
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Unwetter führt zu Chaos:Video zeigt überschwemmte Strassen auf Mallorca

Wassermassen drückten sie unter parkiertes Auto
Frau ertrinkt auf Mallorca mitten auf der Strasse

Ein heftiges Unwetter traf Mallorca am Mittwoch: Sintflutartiger Regen und Sturmböen von bis zu 109 km/h führten zu Chaos auf der Ferieninsel. Eine 67-jährige Frau starb in den Fluten, als sie eine überschwemmte Strasse überqueren wollte.
Publiziert: 07:26 Uhr
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Aktualisiert: 07:31 Uhr
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Die Strassen auf Mallorca waren am Mittwoch komplett überflutet.
Foto: Screenshot X

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweres Unwetter trifft Mallorca am Mittwoch, fordert ein Todesopfer in Felanitx
  • 67-jährige Frau wird von Wassermassen unter Auto gedrückt und stirbt
  • 47 Liter Regen/m², 109 km/h Windböen, 44 Flüge gestrichen
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Janine EnderliRedaktorin News

Verregnete Strände, graue Wolken und überschwemmte Strassen: Ein schweres Unwetter hat am Mittwoch auf Mallorca Chaos angerichtet und ein Menschenleben gefordert. Eine Frau ist in der Stadt Felanitx im Osten der Insel ums Leben gekommen. Laut einem Sprecher der Polizei stürzte die Frau beim Versuch, eine überflutete Strasse zu überqueren. Wie das mallorquinische Medium «Última Hora» berichtet, wurde sie von den starken Wassermassen unter ein parkiertes Auto gedrückt und konnte sich nicht mehr befreien.

Nachbarn fanden die leblose Frau. Sie soll 67 Jahre alt gewesen sein. Im Gespräch mit dem Medium zeigten sich Nachbarn emotional. Der Tod der Nachbarin habe die Gemeinde schwer getroffen. 

Sintflutartiger Regen

Die Balearen standen am Mittwoch unter der zweithöchsten Unwetterwarnstufe Orange. Heftige Regenfälle von bis zu 47 Litern pro Quadratmeter und Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 109 km/h führten zu über 130 Einsätzen der Einsatzkräfte.

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Laut «Ultima Hora» waren besonders überflutete Strassen und umgestürzte Bäume die Ursache für viele Notrufe. Auch der Flugverkehr war betroffen: In Palma mussten nach Angaben des Flughafenbetreibers Aena 44 Flüge gestrichen werden. 

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Die Präsidentin der Balearenregierung, Marga Prohens, hat der Familie auf X ihr Beileid ausgesprochen und sich zutiefst schockiert gezeigt. «Ich bin tief betroffen vom Tod einer Frau in Felanitx während der heutigen Regen- und Sturmereignisse, die unsere Inseln heimgesucht haben. Mein aufrichtiges Beileid und meine Unterstützung gelten ihrer Familie und ihren Angehörigen in dieser schweren Zeit», so Prohens. 


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