Die zunehmenden, gewalttätigen Auseinandersetzungen an französischen Gymnasien und Hochschulen bergen das Risiko einer ernsthaften Krise. Steht die französische Jugend am Beginn eines neuen Mai 1968?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schülerinnen und Schüler in ganz Frankreich protestieren wegen Lehrermangel, überfüllter Klassen und maroder Schulen

Die Jugend befindet sich in einer Bildungskrise und ist in grosser Sorge um die eigene Zukunft

Neben der politischen Spaltung durch den nahenden Wahlkampf belastet auch die Arbeitslosenquote Frankreich

Richard Werly Journaliste Blick

Dieser Satz ist berühmt geblieben. Einige Monate vor dem Ausbruch der Studentenproteste an den französischen Universitäten im Mai 1968 schrieb der Journalist Pierre Viansson-Ponté in «Le Monde»: «Frankreich langweilt sich.» Doch gilt diese Feststellung auch 2026, während die Proteste an französischen Gymnasien und Hochschulen die Regierung beunruhigen, die bereits mitten in der Vorstellung des Budgetentwurfs für 2027 steckt?

Das Land selbst hat derzeit jedenfalls keinen Grund, sich zu langweilen. Zu gross sind die internationalen Erschütterungen und die finanziellen Spannungen infolge der Explosion der öffentlichen Schulden. Diese übersteigen inzwischen 120 Prozent des Bruttoinlandprodukts – ein Rekord seit den 1950er-Jahren.

Die Jugend steckt in einer Bildungskrise

Auch bei der französischen Jugend offenbart sich ein belastendes Bild. Die jüngsten internationalen Pisa-Ranglisten haben die deutliche Verschlechterung des Bildungssystems gezeigt. Einbruch des Mathematikniveaus, deutlicher Rückgang beim Lesen. Und die Zukunftsperspektiven werden durch eine Wirtschaft versperrt, die bei einem für 2026 erwarteten Wachstum von 0,5 Prozent stagniert.

Hängt diese Bildungskrise also mit den zunehmend gewalttätigen Protesten der Schüler zusammen? Nach Angaben der Verwaltung waren von den insgesamt 4000 Einrichtungen des Landes 1027 betroffen. Die Forderungen beziehen sich jedes Mal weitgehend auf die schulischen Alltagsbedingungen: zusätzliche Lehrkräfte (im öffentlichen und privaten Bereich sind es 485’000) und eine bessere Vertretung abwesender Lehrpersonen.

Hinzu kommen Forderungen nach Schulpflegenden und Sozialassistenten, nach weniger überfüllten Klassen und besseren Stundenplänen. Auch materielle Sorgen belasten die Schüler: baufällige Räumlichkeiten, Probleme mit der Heizung, defekte Toiletten, Mangel an Tischen und Stühlen, unzureichende Computerausstattung. Und schliesslich der Protest gegen Parcoursup, das Computerprogramm (oft als Labyrinth bezeichnet), das französische Gymnasiasten und Gymnasiastinnen nach der Matura nutzen müssen, um einen Studienplatz zu finden.

Frankreich ist politisch aufgeladen

Das Ergebnis? Die Fassade eines Gymnasiums wurde in Nantes in Brand gesetzt, in Marseille wurde ein Schulleiter mit Benzin übergossen. Schwere Zusammenstösse zwischen Demonstranten und der Polizei wurden in Tours, Lille, Montpellier, Toulouse, Lyon und Paris gemeldet. Seit Beginn der Woche kam es insgesamt zu 2000 Festnahmen. Am Freitag mussten 400 Einrichtungen geschlossen bleiben.

Eine weitere Sorge für das Land, das sich mitten im Präsidentschaftswahlkampf befindet. Zwei radikale, politische Aussenränder treffen aufeinander und sorgen für eine Spaltung in der Bevölkerung. In den Umfragen steht Kandidatin Marine Le Pen vom Rassemblement National (RN, nationalpopulistische Rechte) mit etwa 33 bis 35 Prozent der Stimmen für den ersten Wahlgang am 18. April 2027 am besten da. Darauf folgt Jean-Luc Mélenchon von La France insoumise (LFI, radikale Linke) mit 16 bis 18 Prozent der Stimmen.

Hinzu kommt die offensive Haltung der Partei LFI, die unter Verdacht steht, den Zorn der Jugendlichen zu schüren und zu instrumentalisieren. Ein Bericht des französischen Inlandgeheimdiensts, den «Le Figaro» enthüllte, dürfte diese These bestätigen. Der LFI-Bürgermeister von Saint-Denis (nördlich von Paris), Bally Bagayoko, sprach im Rahmen der Proteste von «legitimer Gewalt», bevor er von den Schülerinnen und Schülern seiner Stadt bejubelt wurde.

Die Jugend zweifelt an ihrer Zukunft

Die Wut der Jugend ist noch tiefgreifender verwurzelt. Laut einer internationalen Studie des Instituts Ipsos belegt Frankreich unter 31 Ländern den letzten Platz, was das Vertrauen seiner Jugend in die Zukunft betrifft.

Auch die Regierung selbst gab eine Studie in Auftrag. Die vom Institut Elabe unter 5000 jungen Menschen im Alter von 15 bis 29 Jahren durchgeführte Umfrage kommt zum Schluss, dass angesichts der geäusserten Not eine Form von «unterlassener Hilfeleistung für gefährdete Jugendliche» vorliegt.

Mehr als jeder zweite von Elabe befragte junge Franzose ist demnach der Ansicht, dass die Arbeit in der Zukunft schwieriger, weniger abgesichert und schlechter bezahlt sein wird. Hinzu kommen auch die steigenden Arbeitslosenzahlen. 2025 näherte sie dabei insgesamt einer Quote von acht Prozent. Die Jungen trifft es dabei am stärksten: Im vierten Quartal suchten 21,5 Prozent der 25- bis 34-Jährigen nach Arbeit.