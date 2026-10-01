In ganz Frankreich gehen seit vergangener Woche Schülerinnen und Schüler auf die Strasse. Sie protestieren unter anderem gegen Lehrermangel und überfüllte Klassen. Mancherorts arteten die Demonstrationen allerdings in Gewalt aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft in ganz Frankreich protestieren Schüler gegen Lehrermangel und Enge

Bis zu 400 von 3700 Gymnasien wurden blockiert

Nach Ausschreitungen gab es Tränengas, Festnahmen und Verletzte

Mattia Jutzeler Redaktor News

Alles begann vergangene Woche in der französischen Hauptstadt Paris. Hunderte Schülerinnen und Schüler gingen nicht zum Unterricht in die Klassenzimmer, sondern auf die Strassen. Mit Schildern und Sprechchören machten sie ihrem Ärger über Lehrermangel und überfüllte Klassen an ihren Schulen Luft.

Die Protestwelle hat sich mittlerweile auf das ganze Land ausgebreitet. In Städten wie Dijon, Lyon, Strassburg, Lille und Marseille blockieren Jugendliche seit Tagen ihre Schulen. Der französische Sekundarschulen-Verband gab am Mittwoch an, dass bis zu 400 der 3700 französischen Gymnasien für 15- bis 18-Jährige blockiert wurden.

«Sie versuchen gar nicht, uns zu verstehen»

Die Proteste sorgen in Frankreich für gemischte Reaktionen. Bildungsminister Édouard Geffray (47) sagte, einige der Forderungen der Schüler seien zwar berechtigt. Was ihn aber beunruhige, sei die Gewaltbereitschaft vieler Protestierenden. Das berichtete die BBC.

In Strassburg wurde etwa die Feuerwehr gerufen, nachdem bei einem Protest vor einer Schule Mülltonnen in Brand gesetzt worden waren. Aus mehreren Städten wird zudem berichtet, dass Demonstranten Gegenstände auf die Polizei warfen, woraufhin diese mit Tränengas und teilweise auch mit Schlagstöcken reagierte.

Das Vorgehen der Polizei wird von den Demonstranten kritisiert. «Jedes Mal, wenn wir versuchen, uns zu äussern, werden wir mit Tränengas beschossen. Sie versuchen gar nicht erst, uns zu verstehen», sagte eine Schülerin dem französischen Radiosender France Inter. Hunderte Jugendliche wurden seit Beginn der Proteste bereits festgenommen. Dutzende wurden infolge der Demonstrationen verletzt.