Les nouveaux Gilets jaunes français sont les lycéens

Même le premier ministre français Sébastien Lecornu s'en inquiète. Plus de 164 lycéens ont été interpellés en France lundi 28 septembre pour avoir tenté de bloquer leur établissement. Et si les jeunes en colère étaient les «gilets jaunes» version 2026?

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le mouvement lycéen, débuté le 18 septembre 2026 à Créteil, s'est rapidement étendu au-delà de l'Île-de-France pour toucher environ 180 établissements scolaires en France. Ce lundi 28 septembre, des actions ont été signalées dans des académies de province comme Grenoble et Nice, avec des blocages notables à Marseille, Niort et Lyon.

Le mouvement, d'abord centré sur des revendications scolaires (classes surchargées, manque de personnel, locaux dégradés), est désormais marqué par une montée des tensions. Laurent Nuñez annonce 164 interpellations, 12 policiers blessés et plusieurs incidents violents, dont des tirs de mortiers d'artifice et des incendies de poubelles.

L'Union syndicale lycéenne (USL) appelle à un blocage national des lycées ce mardi 29 septembre, pour coïncider avec une grève dans la fonction publique. Ce sera un test crucial pour évaluer l'ampleur de la mobilisation, qui s'est déjà propagée à plusieurs régions depuis son épicentre à Créteil.

Richard Werly Journaliste Blick

Emmanuel Macron redoutait un retour des «gilets jaunes», sur fond de hausse des prix du carburant et de crise budgétaire française. Erreur. C’est ailleurs que l’incendie social est peut-être en train de démarrer: dans les cours des lycées du pays, en particulier dans les grandes métropoles.

Lundi 28 septembre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a tiré le signal d’alarme. Près de 180 lycées ont fait l’objet de blocages ou de tentatives de blocage depuis le début du mouvement. Tirs de mortiers, violence contre des enseignants, rassemblements interdits, grilles démontées, affrontements avec la police...Les tensions sont rapidement montées. Motif: les lycéens en colère déplorent souvent l’état de leurs établissements, mais aussi le labyrinthe qu'est Parcours Sup, le programme d'admisssion dans l'enseignement supérieur. La principale région touchée est l’Ile-de-France et le gouvernement y voit la main de la gauche radicale, à savoir celle du parti La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon.

Rappels historiques

Va-t-on vers un mouvement de blocage des lycées similaire à ce que la France a connu à plusieurs reprises lors des périodes de fortes tensions sociales? Ce fut le cas, pour rappel, en 1967-1968 avec les «comités d’action lycéens», contre la guerre au Vietnam et les «lycées-casernes», tandis que la révolte de Mai 68 mettait le feu aux campus universitaires avec les slogans «Il est interdit d’interdire» ou «CRS = SS».

Bis repetita en 1971-1973, lors de la mobilisation contre une loi qui limitait les possibilités de déroger au service militaire, alors obligatoire. Idem en 1986, lors du mouvement étudiant qui coûta la vie au jeune Malik Oussekine à Paris, après une intervention de policiers motocyclistes.

Des «gilets jaunes» ou des jeunes colériques? Le plus frappant, cette fois, est la nature des revendications. Lors des derniers moments de grabuge dans les lycées en France, en 1998 ou 2005, l’agenda portait avant tout sur les conditions d’insertion sur le marché du travail. Cette fois, ce sont les conditions d’études qui sont dénoncées. Le mouvement est parti autour du lycée Saint-Exupéry de Créteil, avant de gagner rapidement le Val-de-Marne puis les autres départements de la région parisienne.

La province à l’unisson

Et lundi, la province s’est mise à l’unisson: les académies de Grenoble et Nice ont été particulièrement concernées. Idem à Marseille, Lille, Sedan, dans l’agglomération lyonnaise et à Niort. Principaux thèmes de revendication: classes surchargées, professeurs absents non remplacés, emplois du temps chargés, locaux dégradés ou mal adaptés et pression scolaire. A Lille, des élèves évoquent également le prix de la cantine, les conditions de l’internat et le manque de personnel.

La peur du gouvernement tient à la coïncidence possible de deux mouvements sociaux: celui des lycéens et l’appel à la grève des fonctionnaires ce mardi 29 septembre, qui devrait voir beaucoup d’enseignants rester chez eux. Selon l'AFP, les principaux syndicats annoncent plus de 170 manifestations de la fonction publique à travers tout le pays. L'idée: réclamer une revalorisation des salaires et des «moyens budgétaires à la hauteur» des missions des services publics – à deux jours de la présentation du projet de budget pour 2027.

L’ironie est toutefois que la responsabilité de l’état des établissements ne dépend pas directement du ministère de l’Education nationale, dont le budget annuel était de 63 milliards d’euros en 2025, mais des régions, qui sont en charge des bâtiments des lycées.

En Ile-de-France, par exemple, 1,7 milliard d’euros a été consacré en 2025 aux lycées. D’où l’accusation de manipulation politique de la part de La France insoumise, le parti de gauche radicale qui réalise des scores particulièrement élevés chez les jeunes électeurs français. Selon l’Enquête électorale française Ipsos BVA publiée en septembre, Jean-Luc Mélenchon recueille jusqu’à 41% des intentions de vote chez les moins de 25 ans dans l’un des scénarios testés, contre 15,5% à 17% dans l’ensemble de l’électorat.

Mélenchon, l’incendiaire?

Le leader de LFI, déjà candidat à trois reprises à la présidence de la République, ne cache pas son désir de mettre le pays sous pression sociale. «Pas touche à nos jeunes. Elus et militants insoumis, interposez-vous partout où vous le pouvez», a-t-il posté sur le réseau X, affirmant que «les lycéens en mouvement sont inoffensifs» et accusant le gouvernement Lecornu d’avoir «ordonné la répression».

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Mélenchon a également appelé les parents à se rendre devant les établissements: «J’invite la population, les parents, à venir à la rescousse de leurs enfants», ajoutant en substance que les parents qui le peuvent devraient aller «à la porte de l’école».

Cette colère de la jeunesse reflète l’effervescence sociale ambiante en France. Une large majorité des Français juge en effet plausible une nouvelle colère de type «gilets jaunes». Plus de 88% pensent qu’ils pourraient redescendre dans les rues et sur les ronds-points comme durant l’hiver 2018-2019; 48% pensent que cela pourrait «certainement » arriver. Mieux: 66% approuveraient une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes, selon l’institut Elabe. Un soutien qui monte à 77% chez les 25-34 ans.