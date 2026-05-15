Ein Zettel mit einem frechen Spruch, ein Luftkuss und Millionen Klicks: Die Ukrainerin Anna Zubrik (28) bringt mit ihren charmanten Aktionen Berliner Männer aus der Fassung – und lehrt sie die Kunst des Kompliments.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anna Zubrik begeistert auf Social Media mit frechen Komplimenten an Männer

Die Influencerin will zeigen, dass auch Männer Komplimente brauchen

Ihre Videos erreichen Millionen Aufrufe, aber sie hatte noch kein Date

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

«Dein Gesicht wohnt in meinen Gedanken und könnte mal Miete zahlen!», steht auf dem Zettelchen, das der junge Mann im Video liest. Sekunden davor wurde es ihm von einer vorbeihuschenden Unbekannten zugesteckt.

Seine Reaktion? Er lacht auf, fasst sich ungläubig an den Kopf und schickt ihr dann einen Luftkuss hinterher. Die kurzen Videos der Influencerin Anna Zubrik (28) haben auf Tiktok und Instagram Millionen von Aufrufen. Blick spricht mit der jungen Frau über ihre Mission.

«Auch Männer wollen Komplimente»

Die gebürtige Ukrainerin gab schon früher Dating-Tipps im Netz. In ihrer neuen Heimat Berlin merkte sie sofort: Die Männer sprechen Frauen auf der Strasse fast nie an. «Sie trauen sich noch weniger als in Kiew», so die Influencerin zu Blick.

Die Idee mit den Zettelchen sei an sich nichts Neues. «Ich sah die Videos eines Typen, der Passanten kleine aufmunternde Nachrichten zusteckte», sagt die Social-Media-Managerin. Allerdings waren ihr die Botschaften zu lasch. «Ich wollte sehen, wie Männer auf direkte Anmachsprüche und Komplimente reagieren.»

Zubrik ist überzeugt: Auch Männer brauchen Komplimente. «Jeder Mensch auf dieser Welt möchte gesehen werden», sagt sie zu Blick. Dass sie dabei auch mal forsch ist, ist Absicht.

Noch kein Date für Anna Zubrik

«Wenn ich einem Mann schreibe, er hat einen hübschen Hintern, sieht er mal, wie sich Frauen fühlen.» Sobald er die Nachricht erhalten hat, rennt sie ihm jedoch nicht hinterher, um nach seiner Nummer zu fragen – höchstens um Erlaubnis, das Video posten zu dürfen.

Aber auch unschuldigere Botschaften lösen bei den Herren sichtlich Verwirrung und Freude aus. «Weil sie nicht damit rechnen, von einer Frau angesprochen zu werden, sind die Reaktionen so interessant.»

Im Kern sollen die Videos Positivität verbreiten und alle Geschlechter dazu inspirieren, spontan zu sein – und dabei respektvoll. Dass die Aufnahmen authentisch sind, sieht man ihnen an. Kaum zu glauben: Anna Zubrik ging noch mit keinem einzigen Mann im Anschluss auf ein Date.

Lassen sich Männer so schnell einschüchtern?

«Wenn eine Frau Initiative zeigt, werden die Typen immer total schüchtern», lacht Zubrik. «Gleichzeitig beschweren sie sich, wenn wir sie nicht sofort wahrnehmen.» Immerhin: Ihre Kamerafrau hatte mehr Glück – sie wurde durch die Drehs schon zweimal zu einer Verabredung eingeladen.