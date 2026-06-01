Hat er beim ersten Date klargemacht, was für ihn in einer Beziehung nicht verhandelbar ist? Laut einer neuen Studie enden Beziehungen, die so beginnen, fast immer überraschend schnell. Dabei wird die Kommunikation von klaren Grenzen überraschend häufig falsch gelesen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Forscher der Uni Berkeley untersuchten 1220 erste Dates bis 2025

96,4 % der Beziehungen scheitern, wenn früh klare Regeln festgelegt werden

Studie zeigt: Männer machen häufiger sofort klare Ansagen beim Dating

Wiebke Köhne

Die Chemie stimmt, das erste Date war perfekt. Trotzdem hält die Liebe oft nicht lang. Im Nachhinein fragt man sich dann, was man übersehen hat. Forscher der US-Universität Berkeley fanden nun heraus: Es gibt ein subtiles Signal, das das Scheitern der Beziehung bereits prophezeit.

Für die Studie, die 2025 veröffentlicht wurde, analysierten die Wissenschaftler insgesamt 1220 erste Dates und begleiteten die Paare drei Jahre lang. Das Ergebnis ist glasklar: Wenn ein Partner bereits beim ersten Treffen klare Regeln und rote Linien aufstellte, ist die Liebe fast schon gelaufen. Denn ganze 96,4 Prozent solcher Beziehungen enden laut der Studie innerhalb der ersten sechs Monate.

Ehrlichkeit ist nicht immer positiv

Was viele missverstehen: Wer im Dating-Kontext sofort klar wird, wirkt zwar ehrlich und reif. Die Forscher warnen jedoch, dass das Verhalten auch auf negative Seiten wie Sturheit und mangelnde Flexibilität hindeutet. Diese führen innerhalb einer Beziehung häufig zu Konflikten und Enttäuschungen.

In dieser Studie neigten vor allem Männer dazu, sofort klare Ansagen zu machen. Die Studienautoren sehen den Grund im unterschiedlichen Kommunikationsstil der Geschlechter. Zudem spielen auch die Erwartungen hinsichtlich der Geschlechterrollen eine Rolle bei diesem Verhalten.

In Beziehungen muss man Raum für Verhandlungen haben

Frühe, kategorische Aussagen zeigen demnach vor allem eines: Es fehlt an Offenheit und Kompromissbereitschaft. Werden Regeln zu schnell festgelegt, schränken diese den Raum für eine natürliche Bindung ein. Das führt dazu, dass sich der andere beurteilt oder benachteiligt fühlt. Eine gesunde Beziehung entwickelt sich dagegen durch gegenseitiges Verständnis und das gemeinsame Aushandeln von Unterschieden.

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Dieser Artikel erschien zuerst auf medonet.pl. Das polnische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.