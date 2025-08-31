Plant Russland neue Mega-Offensive? «Bis zu 100'000 Soldaten zusammengezogen»

Von Johannes Hillig, Redaktor am News-Desk

Die Welt blickte am 15. August voller Hoffnung nach Alaska. Kein Wunder: Es war das erste Mal, dass Kremlchef Wladimir Putin (72) sich für einen Dialog bereit erklärte, indem er US-Präsident Donald Trump (79) traf.

Trump und Putin beim Alaska-Gipfel.

Ein erster Schritt in Richtung Frieden. Zumindest dachten das viele, ich auch. Und jetzt? Frieden? Keine Spur. Im Gegenteil: Russland erhöht den Druck auf die Ukraine.

Nach Darstellung von Russlands Verteidigungsminister Andrej Beloussow (66) läuft Moskaus Eroberungskrieg erfolgreich und hat zuletzt deutlich an Fahrt gewonnen. «Wenn wir zu Jahresbeginn jeden Monat 300 bis 400 Quadratkilometer befreit haben, so sind es jetzt 600 bis 700», sagte Beloussow bei einer Sitzung des Ministeriums.

Und es könnte für die Ukraine noch schlimmer kommen: Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (47) hat die russische Armee aktuell «bis zu 100'000» Soldaten im Osten der Ukraine zusammengezogen. Nahe der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk finde «eine Aufstockung und Konzentration des Feindes statt», sagte Selenski am Freitag vor Journalisten in Kiew. «Sie bereiten in jedem Fall Offensivmassnahmen vor», so der Ukraine-Präsident.

Ist besorgt: Ukraine-Präsident Selenski.

Die Stadt Pokrowsk, in der vor Kriegsbeginn rund 60'000 Menschen wohnten, ist ein wichtiger logistischer Knotenpunkt für die ukrainischen Streitkräfte. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 zählt die Region rund um die Stadt zu den am heftigsten umkämpften Gebieten in der Ukraine.

In den vergangenen Monaten waren russische Truppen von drei Seiten auf die Stadt Pokrowsk vorgerückt. Am Freitag befand sich die Armee laut ukrainischen Angaben weniger als fünf Kilometer von der Stadtgrenze entfernt. Vor wenigen Tagen hatte Selenski bereits gewarnt, dass Moskau seine Truppen im von Russland besetzten Teil der südlichen Region Saporischschja für eine mögliche Offensive zusammenziehe.

