Der US-Präsident droht auf dem Rückflug vom WEF erneut militärische Schritte gegen den Iran an. Ein Flugzeugträger mit mehreren Tausend Soldaten steuert die Region an.

Auf dem Weg zurück nach Washington wendet sich Donald Trump (79) wieder dem Iran zu. Dabei liegt auch ein militärisches Eingreifen weiterhin auf dem Tisch.

«Wir haben eine riesige Flotte, die in diese Richtung unterwegs ist», sagte Trump zu Journalisten auf dem Flug vom WEF zurück in die USA. «Und vielleicht müssen wir sie nicht einsetzen, wir werden sehen.»

Flugzeugträger unterwegs

Viele Schiffe befänden sich nur für den Fall der Fälle auf dem Weg in die Region. «Ich würde es vorziehen, wenn nichts passiert, aber wir beobachten sie sehr genau», sagte Trump über den Iran.

Bereits Ende der vergangenen Woche hatten US-Medien berichtet, dass der Flugzeugträger «USS Abraham Lincoln» und Begleitschiffe auf dem Weg vom Südchinesischen Meer in die Region seien. Der Flugzeugträger transportiert normalerweise mehrere Tausend Soldaten sowie Dutzende Kampfflugzeuge und wird von Zerstörern der Marine begleitet.

Tausende Tote nach Protesten

Das Mullah-Regime im Iran hat eine Protestwelle mit aller Härte niedergeschlagen. Die Sicherheitskräfte töteten dabei Tausende Menschen. Trump reagierte darauf wiederholt mit Drohungen, ohne jedoch Taten folgen zu lassen. Vor einer Woche stoppte er laut Insidern einen Angriff in letzter Minute.

Jüngst sprach sich der US-Präsident für einen Regierungswechsel im Iran aus. Ali Chamenei (86), der oberste Führer der Islamischen Republik, hatte Trump als «Verbrecher» bezeichnet.