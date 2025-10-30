Zu Beginn einer Kreuzfahrt wurde eine Seniorin auf einer einsamen Insel vergessen. Sie verirrte sich und kam ums Leben. Es ist nicht der erste tragische Vorfall, der während einer Kreuzfahrt passiert ist.

Darum gehts 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin stirbt nach Zurücklassen auf abgelegener Insel

Behörden untersuchen tragischen Tod und Umstände der Kreuzfahrt

Mann überlebte 4 Hirnschläge auf Kreuzfahrt, 12-jähriger Junge stürzte tödlich

Johannes Hillig Redaktor News

Es sollte eine unvergessliche Reise werden. Doch gleich zu Beginn wurde die Kreuzfahrt für Suzanne R.* (†80) zur tödlichen Falle. Sie wurde auf der abgelegenen Insel Lizard Island zurückgelassen und starb.

Nach Angaben der Behörden war die verstorbene Frau offenbar auf dem Weg zum höchsten Punkt der Insel, dem Cook's Look. Sie soll Teil einer Wandergruppe gewesen sein, sich aber auf dem Rückweg zum Schiff verirrt haben.

«Wir sind schockiert und traurig»

Die Besatzung bemerkte zu spät, dass die 80-Jährige fehlte. «Wir sind schockiert und traurig, dass unsere Mutter und Grossmutter aufgrund eines Versagens der Sorgfaltspflicht und des gesunden Menschenverstands zurückgelassen wurde», erklärte die Tochter von R. gegenüber «The Australian».

Die Behörden untersuchen den tragischen Tod und die Umstände. Klar ist: Bereits in der Vergangenheit gab es schreckliche Vorfälle, die während einer Kreuzfahrt passierten.

4 Hirnschläge auf einer Kreuzfahrt

Die Geschichte von Gabriel Strebel (73) ist unglaublich. Er überlebte 4 Hirnschläge. «Es waren zwei grosse und zwei kleine», sagt Stebel. «Ich hätte dreimal tot sein können», sagte der Aargauer zu Blick.

Strebel hatte Glück im Unglück. «Mit uns sass ein Arzt am Tisch», erinnert er sich zurück. Sofort wurde auch der Schiffsarzt hinzugezogen. «Nach vielleicht fünf Minuten wurde ich behandelt, bekam eine Infusion.» Stunden später ging es dem Ingenieur wieder deutlich besser.

Norovirus-Alarm

Norovirus-Infektionen nehmen auf Kreuzfahrtschiffen drastisch zu. In diesem Jahr wurden bereits zwölf Ausbrüche gemeldet – fast so viele wie 2024 insgesamt. Experten sehen einen möglichen Zusammenhang mit einer neuen Virusvariante.

Als eine mögliche Ursache für die hohe Zahl gaben Experten an, dass die Grundimmunität in der Bevölkerung gegen eine relativ neue kursierende Norovirus-Variante noch niedrig ist. Insbesondere in den USA gab es zuletzt generell sehr viele Norovirus-Infektionen. Regional lag die Zahl der Ausbrüche von August 2024 bis Anfang Juni 2025 fast doppelt so hoch wie im selben Zeitraum davor.

Bub (†12) stürzt beim Spielen über Reling

Ein Bub kam während einer Kreuzfahrt in der Karibik im vergangenen Jahr ums Leben. Laut Zeugenaussagen spielte der 12-Jährige mit Freunden, die er an Bord kennengelernt hatte, als er über die Reling der Kabine im 14. Stock stürzte. Er fiel in den inneren Central Park-Bereich des Schiffes, wo sich Bars, Restaurants und Pubs befinden. Trotz der Bemühungen des Personals, ihn wiederzubeleben, erlag er noch vor Ankunft des Schiffes am 8. September seinen Verletzungen.

Kreuzfahrtschiff von Riesenwelle getroffen

Das Kreuzfahrtschiff Viking Polaris wurde Ende 2022 von einer Riesenwelle getroffen. Beim tragischen Vorfall kam eine US-Amerikanerin ums Leben gekommen und vier weitere Personen wurden verletzt.

Die Welle hatte die Viking Polaris mitten in einem schweren Sturm getroffen. Das Schiff war auf dem Weg nach Ushuaia in Argentinien.

Bub will über Balkon in sein Zimmer und stürzt in den Tod

Ein 16-Jähriger hatte seine Key Card nicht bei sich, als er auf dem gerade vor Haiti angedockten Kreuzfahrtschiff Harmony of the Seas in sein Zimmer wollte. US-Medienberichten zufolge wollte er aus einem Nebenzimmer über den Balkon in sein Zimmer klettern. Doch er rutschte aus und fiel acht Stockwerke in die Tiefe. Er überlebte den Unfall nicht.

Die Chance, dass Menschen den Sturz von einem Kreuzfahrtschiff überleben, ist gering. Eine Untersuchung zeigt, dass nur rund 20 Prozent der Personen, die über Bord gehen, gerettet werden können. Gleichermassen kommt es äusserst selten vor, dass Menschen von einem Kreuzfahrtschiff stürzen: 2022 gab es nur 13 Vorfälle – bei 20 Millionen Passagieren.

* Name bekannt



