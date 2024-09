Beim Spielen auf einem Kreuzfahrtschiff geriet ein Junge über die Reling und stürzte in den Tod.

Junge stürzt von Kreuzfahrtschiff in den Tod

Harmony of the Seas hatte mehrere tragische Vorfälle

Ein Bub (12) ist auf tragische Weise ums Leben gekommen, nachdem er vom Balkon eines Kreuzfahrtschiffs in der Karibik gestürzt war. Der Vorfall ereignete sich auf der Harmony of the Seas von Royal Caribbean, als das Schiff auf dem Weg nach Galveston im US-Bundesstaat Texas war.

Laut Zeugenaussagen spielte der Junge mit Freunden, die er an Bord kennengelernt hatte, als er über die Reling der Kabine im 14. Stock stürzte. Er fiel in den inneren Central Park-Bereich des Schiffes, wo sich Bars, Restaurants und Pubs befinden. Trotz der Bemühungen des Personals, ihn wiederzubeleben, erlag er noch vor Ankunft des Schiffes am 8. September seinen Verletzungen, wie die «Sun» berichtet.

Nicht der erste tragische Vorfall

Die Passagiere, die auf ihre nächste Kreuzfahrt warteten, wurden über Verspätungen informiert, da eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet wurde. Royal Caribbean bestätigte den Tod eines Passagiers, gab aber keine weiteren Details bekannt.

Auf der Harmony of the Seas kam zu einem tragischen Unglück: Ein Bub verlor dabei sein Leben.

Dies ist nicht der erste tragische Vorfall auf der Harmony of the Seas. Im Jahr 2019 stürzte ein 16-Jähriger in den Tod, als er versuchte, von einem Balkon im achten Stock zu seiner Kabine zu gelangen. 2018 verschwand ein britischer Entertainer spurlos von Bord, und 2016 kam eine Person ums Leben, als sich ein Rettungsboot unerwartet löste.

Schiff kostete 1,35 Milliarden Dollar

Die Harmony of the Seas ist eines der grössten Passagierschiffe der Welt und bietet Platz für über 8000 Passagiere und Crew-Mitglieder. Mit einer Höhe von über 70 Metern und einer Breite von 66 Metern gleicht das Schiff einer schwimmenden Stadt.

Es verfügt über zahlreiche Attraktionen wie Kinos, Sportzonen, Unterhaltungsbereiche sowie Spa- und Fitnesscenter. Die Harmony wurde von der französischen Werft Chantiers de l’Atlantique für rund 1,35 Milliarden Dollar gebaut. Nach viereinhalb Jahren Bau hatte das 226'963 Gross-Tonnage grosse Schiff im Mai 2016 seine Jungfernfahrt. Erstmals mit an Bord: die über zehn Stockwerke hohe und damals grösste Rutsche auf See.