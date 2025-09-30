Es ist ein Fall wie aus einem Krimi: Bei einem Stopp auf der niederländischen Insel Bonaire in der Karibik verschwindet eine Amerikanerin spurlos von einem Kreuzfahrtschiff. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach ihr.

Polizei sucht weiter, trotz SMS über angebliche Sicherheit der Vermissten

Janine Enderli Redaktorin News

Jessica Collins (47) reiste als gewöhnliche Passagierin auf der «Carnival Horizon», die gerade durch die Karibik kreuzte. Doch nach dem Halt auf der Insel Bonaire verschwand sie plötzlich und kehrte nicht zurück an Bord. Kurz darauf erhielt ein Crewmitglied ein rätselhaftes SMS. Seither läuft die Fahndung der Polizei – und der Fall wirft viele Fragen auf.

Rückblende: Am 17. September machte die «Carnival Horizon» im Hafen von Bonaire halt. Auf den Aufnahmen der Sicherheitskameras ist zu sehen, wie Collins – gekleidet in ein buntes Hawaiihemd – das Schiff verlässt. Zurück kam sie aber nicht mehr, obwohl sie noch Sachen in ihrer Kabine hatte.

Crewmitglied erhält SMS

«Ein Teil ihres Gepäcks und ihre persönlichen Gegenstände befanden sich noch an Bord», so die Polizei von Bonaire in einem Communiqué. Ein Crewmitglied versuchte, die Frau daraufhin zu kontaktieren.

Zurück kam eine mysteriöse Botschaft, wie die Reederei gegenüber «USA Today» erklärte. «Die Passagierin schrieb einem Mitglied unseres Betreuungsteams, das versucht hatte, sie zu erreichen, ein SMS und teilte mit, dass sie in Sicherheit sei und nicht mehr gefunden oder kontaktiert werden wolle. Sie hat sich wohl entschieden, allein und auf sich gestellt zu sein.»

Die Suche geht trotzdem weiter. Die Polizei: «Uns ist wichtig, dass die Öffentlichkeit versteht, dass nicht jedes Indiz ein Beweis dafür ist, dass sie nicht mehr vermisst wird oder sicher ist.» Dies sei noch nicht klar, deshalb gehe die Arbeit weiter. «Wir wollen Frau Collins schnell und sicher finden.»

Krankenschwester seit fünf Jahren verschwunden

Immer wieder sorgen Fälle für Schlagzeilen, in denen Menschen scheinbar wie vom Erdboden verschwinden. Letzte Woche machte ein besonders fesselnder Fall aus Frankreich die Runde. Vor knapp fünf Jahren verschwand in einem kleinen Dorf eine französische Krankenschwester. Bis heute wurde keine Leiche gefunden. Verdächtigt wird der Ehemann der damals 33-Jährigen. Derzeit läuft ein Prozess gegen den Mann wegen vorsätzlicher Tötung. Bekannte berichteten von angeblichen Drohungen des Mannes gegen die Frau. Es soll auch der Satz gefallen sein: «Ich werde sie töten, ich werde sie begraben, und niemand wird sie finden.»

Der Fall hat bis heute viele Menschen aus der Region und auch darüber hinaus mobilisiert. Vor Gericht droht dem Mann eine lebenslange Haftstrafe.

Junge Frau bricht zu Wanderung auf und kehrt nicht mehr zurück

Am 10. September 2020 brach die junge Scarlett S.* (26) aus Deutschland zu einer Wanderung im Schwarzwald auf. Sie verschwand – und konnte auch fünf Jahre später noch nicht gefunden werden. Es seien zwar Hunderte Hinweise bei der Polizei eingegangen, berichtet der «Südkurier», doch bislang habe keiner zu einem Ergebnis geführt. Mittlerweile wäre S. schon 32 Jahre alt.

Franzose (31) verschwindet nach Barbesuch

Am Abend des 5. Februar 2025 verliess Thomas R.* (31) eine Bar in Haute-Nendaz VS und verschwand spurlos. Übrig blieben nur Aufnahmen einer Überwachungskamera, die zeigen, dass R. in Richtung eines Schwimmbads lief. Auch Monate nach dem Verschwinden weiss niemand, wo er ist. Die Kantonspolizei Wallis leitete zu Beginn eine gross angelegte Suche ein. Bisher ohne Erfolg.

