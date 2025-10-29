Eine ältere Kreuzfahrtpassagierin wurde tot auf der tropischen Lizard Island vor der Küste Queenslands gefunden, nachdem ihr Schiff ohne sie abgefahren war. Die Frau in ihren 80ern war auf einer 60-tägigen Luxusreise durch Australien.

Laut einer Sprecherin der Polizei von Queensland meldete die Crew die Passagierin um 22 Uhr als vermisst – fünf Stunden nachdem das Schiff die abgelegene Lizard Island im Great Barrier Reef verlassen hatte. Foto: AFP

Darum gehts 80-jährige Passagierin auf einsamer Insel zurückgelassen und verstorben

Besatzung bemerkte Fehlen erst beim Abendessen, meldete Vermisste nach fünf Stunden

Coral Adventurer bietet Platz für 120 Gäste, setzt Reise trotz Vorfalls fort Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Eine australische Kreuzfahrtgesellschaft Coral Expeditions steht im Mittelpunkt einer Tragödie, bei der eine 80-jährige Passagierin auf einer einsamen Insel zurückgelassen wurde und starb.

Die Besatzung des Schiffes Coral Adventurer bemerkte das Fehlen der Frau erst, als sie nicht zum Abendessen erschien, wie die «Daily Mail» berichtet.

Besatzung dachte, dass Seniorin über Bord gegangen war

Laut einer Sprecherin der Polizei von Queensland meldete die Crew die Passagierin um 22 Uhr als vermisst – fünf Stunden nachdem das Schiff die abgelegene Lizard Island im Great Barrier Reef verlassen hatte.

Die Besatzung ging zunächst davon aus, dass die alleinreisende Seniorin möglicherweise über Bord gegangen war. Die Behörden haben nun eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären.

Tragödie ereignete sich gleich zu Beginn von Rundreise

Im Fokus stehen dabei Fragen wie: Wie und warum wurde die Frau zurückgelassen? Warum verzögerte sich die Suche? Und hätte die Frau an dem beliebten Touristenort gerettet werden können?

Die Tragödie ereignete sich gleich zu Beginn einer 60-tägigen Rundreise um Australien. Die Coral Adventurer war am Freitagnachmittag in Cairns gestartet und ankerte am Samstag vor Lizard Island. Dort konnten die Passagiere mit einem kleineren Boot zur Insel übersetzen, um zu wandern oder zu schnorcheln.

Kreuzfahrt geht trotzdem weiter

Nach Angaben der Behörden war die verstorbene Frau offenbar auf dem Weg zum höchsten Punkt der Insel, dem Cook's Look. Sie soll Teil einer Wandergruppe gewesen sein, sich aber auf dem Rückweg zum Schiff verirrt haben.

Die Kreuzfahrtgesellschaft arbeite eng mit der Polizei zusammen, um die Untersuchung zu unterstützen. Die Coral Adventurer, die Platz für 120 Gäste bietet, setzt ihre Reise trotz des Vorfalls fort. Sie befindet sich derzeit in Gewässern vor Thursday Island in der Torres-Strasse. Die Ermittlungen zu diesem tragischen Ereignis dauern an.