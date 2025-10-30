Die Australierin Suzanne R. starb tragisch auf einer abgelegenen Insel, nachdem ihr Kreuzfahrtschiff ohne sie abgelegt hatte. Jetzt erhebt die Tochter der Verstorbenen schwere Vorwürfe.

1/2 Auf Lizard Island wurde Suzanne R. zurückgelassen. Foto: AFP

Darum gehts 80-jährige Australierin auf Kreuzfahrt auf Insel zurückgelassen und verstorben

Tochter erhebt schwere Vorwürfe gegen Reederei und Behörden

Die 80-jährige Australierin Suzanne R.* wurde auf ihrer Traum-Kreuzfahrt durch das Great Barrier Reefs alleine auf der abgelegenen Insel Lizard Island zurückgelassen. Sie starb.

Die Besatzung des Schiffes Coral Adventurer bemerkte das Fehlen der Frau erst, als sie nicht zum Abendessen erschien, wie die «Daily Mail» berichtet. Nun hat sich die Tochter der alleinreisenden Seniorin zu Wort gemeldet. Kathrine R.* erhebt nach dem Verlust ihrer Mutter schwere Vorwürfe.

«Sie führten auf dem Schiff keine Passagierzählung durch»

Nach Angaben der Behörden war R. offenbar auf dem Weg zum höchsten Punkt der Insel, dem Cook's Look als sie sich plötzlich unwohl fühlte.

«Es war wohl ein sehr heisser Tag. Meine Mutter war erschöpft und wurde aufgefordert, alleine zurückzugehen», erzählt Tochter Katherine R. gegenüber «The Australian». «Dann legte das Schiff ab, offenbar ohne eine Passagierzählung durchzuführen. Irgendwann in dieser Abfolge oder kurz danach starb Mum – ganz allein», so die Australierin.

Sie ist entsetzt über das Vorgehen der Reederei und Behörden. «Wir sind schockiert und traurig, dass unsere Mutter und Grossmutter aufgrund eines Versagens der Sorgfaltspflicht und des gesunden Menschenverstands zurückgelassen wurde.»

Nach fünf Stunden als vermisst gemeldet

Laut Berichten wurde R. erst gegen 18 Uhr als vermisst gemeldet – etwa fünf Stunden nachdem das Schiff die Insel verlassen hatte.

Ihre Leiche wurde am Sonntag 50 Meter abseits eines Wanderwegs gefunden.

Das Schiff Coral Adventurer hatte am Freitagnachmittag in Cairns abgelegt und am Samstag vor Lizard Island geankert. Passagiere konnten mit kleineren Booten zur Insel übersetzen, um zu wandern oder schnorcheln.

Das sagt der CEO

Derzeit befindet sich die Coral Adventurer in Gewässern vor Thursday Island in der Torres-Strasse, während die Reise fortgesetzt wird. Mark Fifield, CEO von Coral Expeditions, sagte nach Bekanntwerden des Vorfalls: «Die Besatzung informierte die Behörden, dass eine Frau vermisst wurde, und es wurde eine Such- und Rettungsaktion zu Land und zu Wasser eingeleitet. Nach der Operation wurde Coral Expeditions von der Queensland Police darüber informiert, dass die Frau tot auf Lizard Island aufgefunden wurde.»

Fifield fügte hinzu: «Wir sind zutiefst betroffen, dass dies geschehen ist, und bieten der Familie der Frau unsere volle Unterstützung an. Das Coral-Team steht in Kontakt mit der Familie der Frau, und wir werden sie weiterhin durch diesen schwierigen Prozess unterstützen.»

* Namen bekannt