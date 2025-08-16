Laut Insidern hat Melania Trump einen geheimen Brief an Wladimir Putin geschrieben. Darin soll es um die Notlage von Kindern in der Ukraine und Russland gehen, insbesondere um die Entführung ukrainischer Kinder im Zuge des Krieges.

Viel hört und sieht man von der First Lady nicht. Nun aber soll Melania Trump (55) ihrem Ehemann Donald Trump (79) einen geheimen Brief für den russischen Präsidenten Wladimir Putin (72) mitgegeben haben, wie mehrere Medien berichten.

Der Brief soll die prekäre Lage von Kindern in der Ukraine und Russland thematisieren, wie Insider aus dem Weissen Haus gegenüber Reuters bestätigten. Wie «Bild» schreibt, fokussiert sich der Brief auf die Entführungen ukrainischer Kinder im Zuge des Krieges. Seit Beginn des Konflikts sollen über 1,6 Millionen ukrainische Kinder nach Russland verschleppt worden sein, viele davon leben heute bei russischen Pflegefamilien.

Kriegsverbrechen und viel Leid

Die Ukraine bezeichnet diese Entführungen als Kriegsverbrechen. Das UN-Menschenrechtsbüro kritisiert, dass Russland Millionen ukrainischer Kinder Leid zugefügt und ihre Rechte verletzt habe. Moskau hingegen spricht von «Evakuierungen zum Schutz der Kinder» aus Kampfgebieten.

Viele der betroffenen Kinder haben ihre Eltern im Krieg verloren und lebten in Waisenhäusern, bevor sie nach Russland gebracht wurden. Dort werden sie zur «Adoption» angeboten. Die Organisation «Save Ukraine» berichtet, dass der russische Staat Familien, die ukrainische Kinder aufnehmen, mit Autos, Wohnungen oder Geld unterstützt.

Aufmerksamkeit für betroffene Kinder

Der Brief von Melania Trump wurde von Donald Trump persönlich während des Gipfeltreffens in Alaska an Putin übergeben. Die genauen Details des Schreibens bleiben jedoch vertraulich. Diese diplomatische Initiative unterstreicht die Dringlichkeit der Situation und die Notwendigkeit internationaler Aufmerksamkeit für das Schicksal der betroffenen Kinder.

Es ist nicht das erste Mal, dass dich Melania Trump zum Krieg in der Ukraine äussert. Erst vor kurzem sorgte eine ihrer Aussagen dafür, dass sich Donald Trump über Kreml-Chef Putin aufregte. Nach einem Telefonat, das Trump als «erfolgreich» bezeichnete, erzählte sie ihrem Gatten, dass Wladimir Putin aber gerade wieder die Ukraine angegriffen habe. Dies berichtete Trump danach selber – sichtlich angefressen und enttäuscht.