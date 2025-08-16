Pressekonferenz nach nur ein paar Minuten abrupt beendet
Nach nur ein paar Minuten ist die Pressekonferenz zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin beendet.
Fragen von Journalisten wurden keine angenommen. Weder Trump noch Putin erwähnte das Wort «Waffenstillstand». Trump sprach dennoch von «sehr produktiven» Gesprächen.j Man habe «gute Fortschritte» gemacht, sei aber «noch nicht» ans Ziel gekommen. Putin sprach von «konstruktiven» Verhandlungen.
Mit Putins Einladung an seinen Gastgeber, Moskau zu besuchen, schiebt der Kreml-Führer eine Annäherung im Ukraine-Konflikt auf die lange Bank und spielt weiter auf Zeit.
Trump: Wir haben noch keinen Deal
US-Präsident Donald Trump ergreift das Mikrofon. Man habe bei den Gesprächen grosse Fortschritte, doch noch keinen Deal erzielt. «Kein Deal, bis ein Deal erzielt ist», so Trump.
Er werde sich jetzt erst mit Nato, den europäischen Partnern und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski absprechen.
«Wir haben guten Chancen, wenn dies vorbei ist.» Doch erst müsse er ein paar Telefongespräche führen.
Es gebe noch offene Fragen – «eine ist sehr bedeutend», sagt Trump, ohne auf das Thema der Frage einzugehen.
«Thank you very much, Wladimir», sagt Trump zum Abschluss der Pressekonferenz.
Putin antwortet: «Next time in Moscow», das nächste Mal in Moskau.
Trump entgegnet mit einem müden Lächeln, dafür könnte er viel Ärger kriegen. «Vielleicht bald», meint der US-Präsident.
Trump überlässt die Eröffnungsworte an Putin
Der russische Präsident Wladimir Putin eröffnet die Pressekonferenz. Er spricht Russisch und liest von Notizen ab.
Wie dies Putin gerne mag, holt er erst zu einem historischen Überblick aus: Russlands Geschichte in Alaska. Putin spricht von guten Kontakten mit seinem Gastgeber in Alaska, US-Präsident Donald Trump.
Putin nennt den Konflikt in der Ukraine eine «schreckliche Tragödie». Er pflichte auch Trump bei, dass die Sicherheit der Ukraine gewährleistet gehöre.
Er hoffe, dass europäische Regierungen keine Deals in Hinterzimmern anstreben.
Trump und Putin halten gemeinsame Pressekonferenz ab
Nach fast dreistündigen Direktverhandlungen in kleiner Runde treten US-Präsident Donald Trump und sein Gast, der russische Präsident Wladimir Putin, in Anchorage vor die Kameras.
Bühne für Pressekonferenz: «Streben nach Frieden»
Während US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin bereits seit 90 Minuten hinter verschlossenen Türen verhandeln, steht die Bühne für die geplante Pressekonferenz bereit.
Im Hintergrund der Bühne steht in grossen Lettern: «Pursuing Peace» geschrieben – «Streben nach Frieden».
Blick berichtet live über die Pressekonferenz zum Alaska-Gipfel
Nach dem Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ist eine Pressekonferenz geplant. Blick begleitet diese hier im Live-Ticker.
Zeitplan für den Alaska-Gipfel
12.45 Uhr MESZ: US-Präsident Trump verlässt das Weisse Haus
21.00 Uhr MESZ: Beginn des Treffens gemäss US-Regierung
21.30 MESZ: Beginn des Treffens nach russischen Angaben
Im Anschluss an das Treffen: Pressekonferenz
3.45 Uhr MESZ am Samstag: Trump reist aus Alaska ab
Früher Samstagmorgen Ortszeit: Trump kehrt ins Weisse Haus zurück
Diese Delegationen treffen in Alaska aufeinander
US-Delegation:
- Marco Rubio, US-Aussenminister und nationaler Sicherheitsberater
- Steve Witkoff, US-Sondergesandter
- Scott Bessent, US-Finanzminister
- Howard Lutnick, US-Handelsminister
- John Ratcliffe, CIA-Direktor
- Karoline Leavitt
- Susie Wiles, Stabschefin des Weissen Hauses
- Beau Harrison, Stellvertretender Stabschef des Weissen Hauses
- James Blair, stellvertretender Stabschef des Weissen Hauses
- Nick Luna, stellvertretender Stabschef des Weissen Hauses
- Dan Scavino, stellvertretender Stabschef des Weissen Hauses
- Steven Cheung, Kommunikationsdirektor des Weissen Hauses
- Will Scharf, Staatssekretär im Weissen Haus
- Robert Gabriel, Redenschreiber
- Ross Worthington, Redenschreiber
- Monica Crowley, Protokollchefin des Weissen Hausses
Russische Delegation:
- Sergei Lawrow, russischer Aussenminister
- Juri Uschakow, Präsidentieller Berater für Auswärtige Angelegenheiten
- Andrei Beloussow, russischer Verteidigungsminister
- Anton Siluanow, russischer Finanzminister
- Kirill Dmitriew, Direktor des russischen Investitionsfonds
Die ganze Welt blickt auf dieses Ereignis! Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wird Kreml-Chef Wladimir Putin am Freitag bei einem Gipfel auf westlichem Boden erwartet: Im US-Bundesstaat Alaska kommt er mit US-Präsident Donald Trump zu einem bilateralen Treffen zusammen, um über die Zukunft der Ukraine zu sprechen.
Das Treffen findet auf dem US-Militärstützpunkt Elmendorf-Richardson in Anchorage statt – ohne den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski.
Trump will Selenski telefonisch informieren
Kreml-Vertreter Juri Uschakow sagte im Vorfeld, zunächst sollten direkte Gespräche zwischen Trump und Putin stattfinden, an denen lediglich Übersetzer teilnehmen sollen. Anschliessend sollten die Delegationen der beiden Staaten Verhandlungen führen. Nach Angaben von Selenski will Trump den ukrainischen Präsidenten nach dem Treffen mit Putin telefonisch informieren.
Bemühungen um eine Waffenruhe in der Ukraine nach dreieinhalb Jahren Krieg sind bisher ergebnislos geblieben. Moskau verlangt von Kiew, die vier von Russland teilweise besetzten ostukrainischen Regionen Saporischschja, Donezk, Luhansk und Cherson sowie die von Russland annektierte Halbinsel Krim vollständig abzutreten und zudem auf westliche Militärhilfe und einen Nato-Beitritt zu verzichten. Die Ukraine weist diese Forderungen als unannehmbar zurück und fordert westliche Sicherheitsgarantien.