Trump: Wir haben noch keinen Deal

US-Präsident Donald Trump ergreift das Mikrofon. Man habe bei den Gesprächen grosse Fortschritte, doch noch keinen Deal erzielt. «Kein Deal, bis ein Deal erzielt ist», so Trump.

Er werde sich jetzt erst mit Nato, den europäischen Partnern und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski absprechen.

«Wir haben guten Chancen, wenn dies vorbei ist.» Doch erst müsse er ein paar Telefongespräche führen.

Es gebe noch offene Fragen – «eine ist sehr bedeutend», sagt Trump, ohne auf das Thema der Frage einzugehen.

«Thank you very much, Wladimir», sagt Trump zum Abschluss der Pressekonferenz.

Putin antwortet: «Next time in Moscow», das nächste Mal in Moskau.

Trump entgegnet mit einem müden Lächeln, dafür könnte er viel Ärger kriegen. «Vielleicht bald», meint der US-Präsident.