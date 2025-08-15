Darum gehts
Hoffnung auf Waffenruhe oder Kriegsende bislang vergeblich
Russland erhöht Druck auf Ukraine mit Sommeroffensive
Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin geplant
Lawrow mit Ansage: «Wir wissen, dass wir klare Argumente haben»
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
«Wir wissen, dass wir Argumente haben – eine klare und verständliche Position. Wir werden sie darlegen.» Mit klarer Kante und ordentlich Selbstbewusst sein, landete der russische Aussenminister Sergei Lawrow am frühen Freitagmorgen (Schweizer Zeit) in Alaska. Bei seinem Statement wird schnell klar: Der Russe hat eine präzise Vorstellung, was Russland in der Ukraine will – und was nicht.
Von vorschnellen Ergebnissen und exakten Ausführungen über die Gesprächsinhalte will Lawrow aber nichts wissen – die Spannung dürfte bis zum Treffen der Präsidenten am späten Freitagabend (Schweizer Zeit) also weiter steigen.
Während Lawrow in seinen Ausführungen nicht sehr viel zu entlocken war, zeigte er sich bei seiner Outfitwahl mutiger. Bei der Ankunft im Hotel trug der Aussenminister einen grauen Pullover mit einer schwarzen Weste darüber. Es ist klar zu sehen, dass auf dem Sweatshirt der kyrillische Schriftzug für «UdSSR (Abkürzung für Sowjetunion)» abgebildet ist.
Trump dürfte dies wenig beeindrucken. In den vergangenen Tagen häuften sich Spekulationen, wie die beiden Präsidenten bei ihrem Aufeinandertreffen auftreten werden. Putin habe «eine kaltblütig-manipulative Persönlichkeit», schätzte der forensische Psychiater Frank Urbaniok den Kreml-Chef nach Beginn seines Angriffskriegs in die Ukraine ein.
Diese Einschätzung deckt sich mit Meinungen von Experten, die glauben, dass Trump auf Putin hereinfallen könnte, weil der US-Präsident einen schnellen Deal wolle. Dies funktioniere aber nur, wenn Russland eine Charmeoffensive starte. Die heutigen Ausführungen klingen jedoch eher nach nüchternem Argumentieren.
Anchorage komplett ausgelastet: Delegationen müssen in Sportarena schlafen
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Ob Hotelzimmer, Bus oder Boot – in Alaska herrscht Ausnahmezustand. Wegen des Gipfeltreffens zwischen den Supermächten USA und Russland ist die Stadt bis auf den letzten Platz ausgebucht.
Russische Medien posteten auf X jetzt erste Aufnahmen der Schlafquartiere für die Delegationen – und die sind alles andere als luxuriös. Einfache Betten und karge Räume müssen für Journalisten und weitere Funktionäre ausreichen.
Auf einem Video ist zu sehen, wie Journalisten aus dem Kreml-Medienpool ihre Unterkunft für die Nacht mustern. Die provisorische Unterkunft in einer Sportarena besteht aus Pritschen, die nur durch Vorhänge getrennt sind. Auf den Betten liegen für die Journalisten ein Kissen sowie eine Decke bereit.
Auch Lokalmedien bestätigen den Ausnahmezustand: In Anchorage sind Hotelzimmer und Mietwagen derzeit rar.
Zuvor hatte Anchorages Bürgermeisterin, Suzanne LaFrance, gegenüber Alaska News Source bekräftigt, dass auch Universitäten «die Bereitschaft» gezeigt hätten, Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.
Die Universität von Alaska bestätigte, dass in den Studentenwohnheimen Delegationen untergebracht seien.
«Wütend, dass er unser Präsident ist»: Aufruhr in Alaska vor Trump-Gipfel
Von Daniel Kestenholz und Janine Enderli, Redaktoren am Newsdesk
Sie jubeln, sie hupen extra lange und zeigten ihre Kreativität: Hunderte Menschen haben sich am Donnerstagabend an einer belebten Kreuzung in Anchorage, Alaska, versammelt und protestierten damit gegen den Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin, der heute startet.
Mit Parolen, Flaggen und Plakaten taten die Amerikaner lautstark ihre Unterstützung für Kiew kund. Hupend fuhren Autos vorbei, ein Lastwagenfahrer liess seine Hupe besonders laut ertönen. Begleitet wurden die Demonstranten von einer Marschkapelle und viel Jubel.
Zu den Protestierenden gehörte auch die aus dem Raum Stuttgart stammende Deutsche Petra, die seit Jahrzehnten in Alaska lebt. Sie verwies darauf, dass das US-Militär dort regelmässig Verteidigungsübungen abhält – die auch Szenarien möglicher Angriffe aus Russland umfassen – und kritisierte, dass zugleich dem russischen Präsidenten bei seinem Besuch ein roter Teppich ausgerollt werde.
Ähnlich äusserte sich Cristy Willer. «Es ist sehr wichtig, der Welt klarzumachen, dass Alaska (...) dieses Treffen und die Menschen, die daran teilnehmen, nicht wirklich gutheisst», sagte sie. Ihre Freundin Susan Soule ergänzte: «Die Menschen sind wirklich besorgt. Sie leiden mit der Ukraine. Sie sind wütend, dass Trump unser Präsident ist.»
Unter den Teilnehmern waren auch zwei Frauen, die in der Flüchtlingshilfe tätig sind. Sie demonstrierten nach eigenen Angaben stellvertretend für in Alaska lebende Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich trotz Aufenthaltsgenehmigung aus Sorge vor den Folgen von Trumps Migrationspolitik nicht offen an den Protesten beteiligen wollten.
Putins Chefdiplomat Lawrow in Anchorage gelandet
Von Daniel Kestenholz, Redaktor Nachtdienst
Die Vorhut des Kremls ist in bereits in den USA. Am späten Donnerstag Ortszeit trafen der russische Aussenminister Sergej Lawrow und Russlands Botschafter in den USA, Alexander Darchiev, an Bord eines russischen Regierungsflugzeugs vom Typ Il-96 in Anchorage ein. Lawrow und Darchiev gehören zur hochrangigen Delegation, die an den Gesprächen mit der US-Regierung teilnehmen wird.
Das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie den Delegationen beider Länder findet auf dem Militärstützpunkt Elmendorf-Richardson statt. Die Luftwaffenbasis liegt rund eine halbe Autostunde nordöstlich von Alaskas grösster Stadt.
Zunächst werden sich Trump und Putin am Freitag um 21.30 Uhr Schweizer Zeit (11.30 Uhr Ortszeit) unter vier Augen sprechen. Anschliessend folgt ein Treffen im erweiterten Kreis ihrer Delegationen. Den Abschluss des Alaska-Gipfels bilden weitere Verhandlungen bei einem gemeinsamen Arbeitsessen.
Das letzte persönliche Treffen zwischen Trump und Putin fand im Juli 2018 in Helsinki statt. Seit Trumps Rückkehr ins Weisse Haus haben die beiden mehrmals miteinander telefoniert.
Trump spricht bereits von zweitem Treffen mit Putin
Von Natalie Zumkeller, Redaktorin am Newsdesk
Trump ist Geschäftsmann und hat schon viele wichtige Verhandlungen geführt. Was das Treffen mit Putin angeht, ist er offenbar optimistisch. Mit einer relativ geringen Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent erwartet US-Präsident Donald Trump keine Fortschritte von dem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin am Freitag in Alaska. Das erklärte er in einem Gespräch mit dem Sender Fox News Radio, als er gefragt wurde, ob er sich ein Scheitern bei dem Gipfel vorstellen könne. Im Umkehrschluss bedeutet das: Er ist zu 75 Prozent überzeugt, dass der Gipfel etwas bewegt, womöglich in Richtung Frieden.
Der US-Präsident denkt jedoch bereits weiter. Offensichtlich will er sich erneut mit Putin treffen, dann auch zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. «Das zweite Treffen wird sehr, sehr wichtig sein – denn das wird das Treffen sein, bei dem sie einen Deal machen», sagte er.
Am Donnerstagabend (Schweizer Zeit) betonte Trump bei einem Auftritt im Weissen Haus, er könne sich auch vorstellen, Europa mit an den Tisch zu holen. «Vielleicht holen wir auch einige europäische Führungspersonen dazu. Vielleicht auch nicht.»
Obwohl Trump sich zuvor überzeugt zeigte, dass Putin in Alaska einen Deal mit ihm eingehen wird, erklärte er auch, was er bei einem Misserfolg tun würde – er möchte sich dann seinem eigenen Land zuwenden. «In diesem Fall werde ich das Land führen, und wir haben Amerika bereits grossartig gemacht.» Klar ist aber auch, dass Russland, sollte kein Deal zustande kommen, mit Sanktionen und härteren Konsequenzen rechnen muss. Eine entsprechende Frage beantwortete Trump mit «Oh, sicher».
Bei dem Gipfel ist nach offiziellen Angaben aus Moskau keine gemeinsame Erklärung geplant. «Nein, es ist nichts zu erwarten, es wurde nichts vorbereitet, und es ist unwahrscheinlich, dass es irgendein Dokument geben wird», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge vor dem Treffen.
Stolpersteine zum Frieden und Folgen für die Ukraine
Von Johannes Hillig, Redaktor am Newsdesk
Wo könnten sich die zwei mächtigsten Männer der Welt treffen? Saudi-Arabien? In der Schweiz vielleicht? Nein, es ist Alaska. Hättest du damit gerechnet? Ich nicht. Aber die Wahl macht Sinn. Kreml-Berater Juri Uschakow bezeichnete die Wahl Alaskas als Treffpunkt als «ziemlich logisch». Russland und die USA seien «enge Nachbarn». Historisch gesehen war Alaska bis 1867 russisch. Heute gehört es zu den USA.
US-Präsident Donald Trump (79) und Wladimir Putin (72) treffen sich am Freitag um 11.30 Uhr Ortszeit (21.30 Uhr MESZ) in der Stadt Anchorage. Kann es Trump gelingen, den Krieg zu beenden, so wie er es angekündigt hatte? Einfach wird das nicht. Welche Stolpersteine auf dem Weg zum Ukraine-Frieden liegen, hat Auslandredaktor Guido Felder analysiert.
Trump dürfte mit Zugeständnissen den Kreml-Chef dazu bewegen, einzulenken. Aber was bedeutet das für die Ukraine? Und was für Europa? Genau das hat sich mein Kollege ebenfalls gefragt und Antworten gesucht.
Eigentlich stehen die Zeichen auf Frieden. Doch aktuell hat die russische Armee das Feuer gegen die Ukraine massiv verstärkt. Raketen, Drohnenschwärme und Bodenoffensiven. Aber warum? Was hat Putin vor? Dazu hat sich Guido Felder Gedanken gemacht.
Nach dem Treffen wollen beide Staatschefs bei einer gemeinsamen Pressekonferenz auftreten. Die Welt schaut morgen Abend gespannt nach Alaska. Damit du nichts verpasst, wird Blick über das Treffen und die Konferenz berichten.
«USA strengen sich an»: Putin deutet vor Alaska-Gipfel Atom-Deal mit Trump an
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Die Spannung vor dem grossen Alaska-Gipfel steigt: Jetzt bricht Russlands Präsident Wladimir Putin erstmals das Schweigen – und lässt durchblicken, was er von den US-Bemühungen hält.
Die Aussagen dürften US-Präsident Trump gefallen: «Die derzeitige US-Regierung unternimmt meiner Meinung nach aufrichtige Anstrengungen, um die Feindseligkeiten zu beenden», so Putin bei einem Treffen mit Spitzenpolitikern in Moskau.
Diese «Anstrengungen» seien für alle Konfliktparteien «von Interesse». Zudem stellte er einen möglichen Atom-Deal in Aussicht. «Der Frieden zwischen Russland und den USA – sowie der gesamten Welt – wird gestärkt, wenn beide Länder Vereinbarungen im Bereich der nuklearen Rüstungskontrolle erzielen.»
Seit Tagen wird darüber spekuliert, wie eine mögliche Vereinbarung zwischen den USA und Russland aussehen könnte.
Uhrzeit, Ablauf, Teilnehmer: Neue Details zum Trump-Putin-Showdown
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Jetzt wird es richtig spannend! Immer mehr Details zum grossen Showdown sickern durch. Putin und Trump treffen am Freitag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Elmendorf–Richardson im eiskalten Alaska aufeinander. Beginn ist 21 Uhr Schweizer Zeit. Zuerst findet ein Vier-Augen-Gespräch statt, lediglich die Dolmetscher sind Zeugen, wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet.
Anschliessend soll der Gipfel im erweiterten Kreis weitergehen bei einem gemeinsamen Mittagessen. Zur russischen Delegation gehören neben Putin:
- Der russische Aussenminister Sergei Lawrow,
- Präsidentieller Berater für Auswärtige Angelegenheiten Uschakow
- Andrei Beloussow, russischer Verteidigungsminister
- Anton Siluanow, russischer Finanzminister
- Kirill Alexandrowitsch Dmitrijew, Direktor des russischen Investitionsfonds
Die Gespräche nach dem Vier-Augen-Treffen werden in fünf zu fünf Konfiguration stattfinden. Die amerikanische Delegation stünde ebenfalls fest, jedoch sollte diese von den Amerikanern bekannt gegeben werden.
Neben dem vordergründigen Anlass des Treffens, die Beendigung des Ukraine-Kriegs, stünden auch andere Themen im Vordergrund.
Die russische Delegation wird im Nachgang an den Gipfel sofort wieder abreisen. Der Kreml betont in der Erklärung den symbolischen Ort nahe den Gräbern sowjetischer Piloten und sieht «grosses ungenutztes Potenzial in den Wirtschaftsbeziehungen» mit den USA.
Die Dauer der Gespräche der russischen und US-amerikanischen Präsidenten hängen davon ab, wie sich die Diskussion entwickelt, heisst es.
Westbank-Szenario für die Ukraine? Weisses Haus dementiert
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Wird die Ukraine zur neuen Westbank? Laut einem Bericht der britischen Zeitung «The Times» haben die USA Russland für die besetzten Gebiete in der Ostukraine ein ähnliches Szenario vorgeschlagen, wie derzeit im palästinensischen Gebiet Westjordanland – zwischen Israel und Jordanien – herrscht.
Im Bericht heisst es, dass der US-Sondergesandte Steve Witkoff bei seinem Besuch in Moskau vergangene Woche vorgeschlagen habe, dass Russland künftig eine De-Facto-Kontrolle über die besetzten Gebiete erlangen könnte. Konkret: Russland würde die Gebiete militärisch und wirtschaftlich verwalten, russisches Staatsgebiet wären sie jedoch nicht, sagte eine anonyme Quelle aus dem Umfeld des Nationalen Sicherheitsrats der US-Regierung gegenüber dem Magazin.
Die Grenzen der Ukraine würden damit theoretisch beibehalten werden. Zusätzlich könnte eine eigene Regierung in Form eines Gouverneurs eingesetzt werden.
Der Bericht sorgte weltweit für grosse Aufmerksamkeit. Am Donnerstagmorgen (Schweizer Zeit) dementierte das Weisse Haus schliesslich die Pläne.
Am Freitag trifft sich US-Präsident Trump mit Putin in Alaska. Moskau scheint dabei an seinen Kriegszielen beziehungsweise Gebietsansprüchen festhalten zu wollen.
Territoriale Fragen stehen im Zentrum der Gespräche. Das Westbank-Szenario ist mit dem Dementi wohl erstmals vom Tisch. Dennoch müssen sich die Parteien etwas überlegen. Denn: Die ukrainische Verfassung verbietet Gebietsabtretungen. Mit einem Kniff Selenskis könnten diese Einschränkungen umgangen werden, wie Geopolitik-Experte Klemens Fischer im Gespräch mit Blick erklärte. Wie diese Methode aussieht, liest du im ganzen Artikel.
Vor Treffen mit Putin: Trump droht «mit sehr schweren Konsequenzen»
Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk
Er war nicht immer zufrieden mit seinem ukrainischen Amtskollegen – doch dieses Mal gibt es die Note 10 von Donald Trump (79). «Wir hatten ein sehr gutes Gespräch», sagte der US-Präsident über das Gespräch mit Wolodimir Selenski (47) im Vorfeld des Treffens zwischen ihm und Kreml-Chef Wladimir Putin (72) am Freitag. Selenski hatte in Berlin auch mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz gesprochen. Welche Forderungen die beiden an Russland haben und wie die Chancen auf einen Frieden oder zumindest einen Waffenstillstand stehen, hat meine Kollegin Chiara Schlenz in ihrem Text erläutert.
Trump sprach am Mittwoch in Washington vor Journalisten. In seiner Rede ging es in erster Linie um den geplanten Umbau des Weissen Hauses. Erst in der anschliessenden Fragerunde wurde auf die Gespräche zum Ukraine-Krieg eingegangen. Auf die Frage eines Journalisten, ob Russland mit Konsequenzen rechnen müsse, wenn Wladimir Putin nach dem Treffen am Freitag nicht zustimme, den Krieg zu beenden, antwortete der Präsident: «Es wird Konsequenzen geben, ich muss nicht extra betonen, dass es sehr schwerwiegende Konsequenzen sein werden, ja.»
Allerdings wolle er zunächst abwarten, wie sein für Freitag geplantes Zusammentreffen mit Putin in Alaska verlaufe – denn ebenso könnte es auch nicht zu einem weiteren Treffen kommen, so Trump. In diesem hat er erneut ein Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Selenski und Putin in Aussicht gestellt. Allerdings wolle er zunächst abwarten, wie sein für Freitag geplantes Zusammentreffen mit Putin in Alaska verlaufe – denn ebenso könnte es auch nicht zu einem weiteren Treffen kommen. Zugleich gab er zu, dass er wohl nicht in der Lage sei, Putin von weiteren Angriffen auf die Ukraine abzuhalten.