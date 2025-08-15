Lawrow mit Ansage: «Wir wissen, dass wir klare Argumente haben»

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

«Wir wissen, dass wir Argumente haben – eine klare und verständliche Position. Wir werden sie darlegen.» Mit klarer Kante und ordentlich Selbstbewusst sein, landete der russische Aussenminister Sergei Lawrow am frühen Freitagmorgen (Schweizer Zeit) in Alaska. Bei seinem Statement wird schnell klar: Der Russe hat eine präzise Vorstellung, was Russland in der Ukraine will – und was nicht.

Von vorschnellen Ergebnissen und exakten Ausführungen über die Gesprächsinhalte will Lawrow aber nichts wissen – die Spannung dürfte bis zum Treffen der Präsidenten am späten Freitagabend (Schweizer Zeit) also weiter steigen.

Während Lawrow in seinen Ausführungen nicht sehr viel zu entlocken war, zeigte er sich bei seiner Outfitwahl mutiger. Bei der Ankunft im Hotel trug der Aussenminister einen grauen Pullover mit einer schwarzen Weste darüber. Es ist klar zu sehen, dass auf dem Sweatshirt der kyrillische Schriftzug für «UdSSR (Abkürzung für Sowjetunion)» abgebildet ist.

Hier betritt der Aussenminister sein Hotel.

Trump dürfte dies wenig beeindrucken. In den vergangenen Tagen häuften sich Spekulationen, wie die beiden Präsidenten bei ihrem Aufeinandertreffen auftreten werden. Putin habe «eine kaltblütig-manipulative Persönlichkeit», schätzte der forensische Psychiater Frank Urbaniok den Kreml-Chef nach Beginn seines Angriffskriegs in die Ukraine ein.

Diese Einschätzung deckt sich mit Meinungen von Experten, die glauben, dass Trump auf Putin hereinfallen könnte, weil der US-Präsident einen schnellen Deal wolle. Dies funktioniere aber nur, wenn Russland eine Charmeoffensive starte. Die heutigen Ausführungen klingen jedoch eher nach nüchternem Argumentieren.