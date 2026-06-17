US-Iran-Deal könnte schon am Mittwoch unterzeichnet werden

Eigentlich war geplant, dass der Iran und die USA ihr Friedensabkommen am Freitag auf dem Bürgenstock unterzeichnen. Laut einem US-Medienbericht werde aber aktuell darüber diskutiert, den Vertrag schon am Mittwoch zu unterschreiben.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Unerwartete Wende beim Friedensabkommen zwischen dem Iran und den USA. Eigentlich war geplant, dass die beiden Kriegsparteien ihr Friedensabkommen am Freitag auf dem Bürgenstock in der Zentralschweiz unterzeichnen.

Wie «Axios» jetzt jedoch berichtet, könnte die Unterzeichnung schon am Mittwoch stattfinden. Eine «vertraute Quelle» sagt dem US-Medium, es werde aktuell darüber diskutiert, den Vertrag per Videokonferenz zu unterschreiben.

Die Teile des Abkommens, die die Strasse von Hormus betreffen, sollen so schon früher als geplant in Kraft treten. Laut der Quelle zielte die Beschleunigung des Zeitplans darauf ab, die Meerenge schon vor Freitag zu öffnen. Auf beiden Seiten würde in dieser Frage Einigkeit herrschen.

Schon am Sonntag schrieb der Präsident des Hauptvermittlers Pakistan auf der Plattfrom X, dass der Deal bereits digital unterschrieben wurde.

Trump stehe unter Druck

Abgesehen davon steht US-Präsident Donald Trump (80) laut «Axios» unter grossem Druck, den genauen Text des Iran-Deals zu veröffentlichen. Der Iran habe gefordert, den Text erst nach der formellen Unterzeichnung zu veröffentlichen. Eine endgültige Entscheidung über die Unterzeichnung stehe jedoch noch aus.

Ein symbolisches Treffen auf dem Bürgenstock sollte am Freitag dennoch stattfinden. Die Delegationen der Kriegsparteien sollen sich unter der Leitung von US-Vizepräsident JD Vance (41) und dem iranischen Parlamentspräsidenten Mohammad-Bagher Ghalibaf (64) treffen. Es wird laut der Quelle von «Axios» erwartet, dass sie über die Aufnahme von Verhandlungen zum iranischen Atomprogramm sprechen werden.