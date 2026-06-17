Die G7-Staatschefs haben sich in der Nacht auf Mittwoch auf eine gemeinsame Erklärung zu Iran und der Ukraine geeinigt. Donald Trump steht dabei im Fokus. Heute um 16.30 Uhr hält er eine mit Spannung erwartete Pressekonferenz. Zuvor stellte er klar: «Ich bin der Boss.»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft G7 einigt sich auf Erklärung zur Unterstützung der Ukraine in Paris

Trump betont Rolle bei Deal zur Strasse von Hormus

Pressekonferenz um 15.30 Uhr, abends Gala-Dinner mit Macron

Janine Enderli Redaktorin News

Warten auf Trump Macron ist fertig mit seiner Rede und der Beantwortung mehrerer Fragen. Nun wird Trump die Bühne betreten. Wir werden die Rede live an dieser Stelle übertragen und hier im Ticker verfolgen. Erst Macron, dann Trump Zuerst tritt der französische Präsident Macron ans Pult und spricht. Danach soll Trump direkt übernehmen. «Die Reise war ein voller Erfolg» Gespannt wartet die Welt auf die Pressekonferenz von Donald Trump. Vorab meldet sich der US-Präsident auf seiner eigenen Plattform Truth Social und kündigt an, dass sich die Rede etwas nach hinten verschiebt. Und weiter schreibt er: «Die Reise war ein voller Erfolg, aber das Hauptgesprächsthema war die Tatsache, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen wird und die Strasse von Hormus umgehend geöffnet wird!» Danach lobt er sich und seine Politik in den höchsten Tönen. «Nie zuvor waren so viele Menschen erwerbstätig. Über 19,1 Billionen Dollar werden in den USA investiert, Fabriken und vieles mehr laufen auf Hochtouren.» Ende des Livetickers

Trotz anfänglicher Zweifel an der Haltung von US-Präsident Donald Trump (80) haben sich die Staats- und Regierungschefs der G7 in der Nacht auf Mittwoch auf eine gemeinsame Erklärung zur Unterstützung der Ukraine verständigt. Darin bekräftigen sie ihre «unerschütterliche Unterstützung» für die Verteidigung von Freiheit, Souveränität und territorialer Integrität des Landes. Neben dem Iran-Thema scheinen sich die Staatschefs also auch in einem weiteren, geopolitischen Thema einig.

Besondere Aufmerksamkeit richtet sich nun auf Trumps anstehende Pressekonferenz zum Abschluss des Gipfels. Beobachter erwarten Aussagen zur weiteren Ukraine-Politik der USA, zu möglichen neuen Sanktionen gegen Russland und zur Rolle Washingtons bei den jüngsten diplomatischen Bemühungen im Nahen Osten.

Am Abend Gala-Dinner mit Macron

In der Gipfelerklärung wird ausdrücklich auf einen von Trump vermittelten Deal zur Wiederöffnung der Strasse von Hormus verwiesen – ein ungewöhnlich deutlicher Hinweis auf den Versuch der G7-Partner, den US-Präsidenten in den gemeinsamen Kurs einzubinden. Trump gab sich am letzten Tag des Gipfels wiederholt selbstbewusst. «Ich bin der Boss», sagte er am Mittwochmorgen bei einem gemeinsamen treffen mit seinen Amtskollegen.

Am Abend wird Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Trump im Schloss Versailles empfangen. Anlass ist der 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit. Trump zeigte sich vor dem Treffen ungewöhnlich begeistert und sprach von einem «grossartigen Ereignis», auf das er sich freue.

Zunächst steht jedoch seine Pressekonferenz um 16.30 Uhr Ortszeit an. Blick berichtet live.



