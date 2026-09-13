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Video zeigt die Explosion
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Russische Drohne trifft Zug:Video zeigt die Explosion

Passagiere müssen flüchten
Russische Drohne trifft Zug kurz vor der Grenze zu Polen

Knapp vor der polnischen Grenze schlug am Sonntag eine russische Drohne in die Lok eines Personenzugs ein. Eine Vorwarnung dürfte Tote und Verletzte verhindert haben.
Publiziert: vor 11 Minuten
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Menschen verliessen in Panik den Zug. Dann schlug die Drohne ein.
Foto: Telegram @mediapivden

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Russische Drohne traf am Sonntag Zuglok zwischen Kiew und Warschau nahe Polen
  • Dank Warnung durch das Bahnpersonal wurden keine Verletzten gemeldet
  • Einschlag nur 2 Kilometer von polnischer Grenze entfernt
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Marian NadlerRedaktor News

Langsam senkt sich die Drohne in Richtung ihres Ziels. Dann schlägt sie ein, es kommt zur Explosion. Menschen rennen verängstigt über den Bahnsteig. Im Hintergrund steigt eine Rauchwolke auf. 

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Eine russische Drohne hat am Sonntag die Lokomotive eines Personenzugs auf der Strecke zwischen Kiew und Warschau getroffen. «Zum zweiten Mal in Folge greift der Feind die Eisenbahn an. Heute hat der Feind in der Region Wolhynien, 2 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, die Lokomotive eines Personenzugs getroffen», meldete das ukrainische staatliche Transportunternehmen Ukrzaliznytsia auf Telegram. 

Ein für die Überwachung von Drohnenangriffen zuständiges Team der Staatsbahn warnte das Zugpersonal im Voraus vor der Bedrohung, sodass niemand verletzt wurde. «Wir überwachen ständig die Bedrohungen aus der Luft, gewährleisten den Zugverkehr und ergreifen maximale Sicherheitsmassnahmen für Fahrgäste und Bahnmitarbeiter», erklärte Ukrzaliznytsia dazu. 

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